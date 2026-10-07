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De qué murió Ricardo Fort y cómo fueron sus últimos días: el dolor que atravesó antes de su muerte

A 13 años de su muerte, la tumba de Ricardo Fort volvió a hacerse viral y reavivó el interés por sus últimos días: qué problemas de salud atravesaba y qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Ricardo Fort murió hace 13 años
Ricardo Fort murió hace 13 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una foto de la tumba de Ricardo Fort compartida por su hijo Felipe reavivó en redes el recuerdo del mediático, quien murió en 2013 en Buenos Aires por una muerte súbita cardíaca.
  • Fort padecía dolores crónicos en rodilla y columna que derivaron en múltiples cirugías y una severa infección previa a su internación en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo.
  • A más de una década de su deceso, la figura del empresario continúa vigente como un fenómeno popular recurrente en la cultura digital y en el espectáculo argentino.
Resumen generado con IA

A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una imagen de su tumba volvió a poner al empresario y mediático en el centro de la escena. La fotografía fue compartida por su hijo, Felipe Fort, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores volvieron a recordar al hombre que murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años.

La lápida, ubicada en el Memorial del Jardín del Pilar, se encuentra actualmente rodeada de césped y flores rojas. La imagen permitió volver a ver el lugar donde descansan los restos de Fort y reavivó el interés por su historia, especialmente por las circunstancias que rodearon sus últimos días.

Así está la tumba de Ricardo Fort a 13 años de su muerte

Así está la tumba de Ricardo Fort a 13 años de su muerte

Pero detrás de la imagen de aquel empresario que alcanzó una enorme popularidad en televisión había una realidad muy diferente: durante sus últimos años sufrió fuertes dolores físicos y atravesó numerosas intervenciones quirúrgicas que deterioraron considerablemente su estado de salud.

De qué murió Ricardo Fort

Ricardo Fort murió el 25 de noviembre de 2013 en el Sanatorio de La Trinidad de Palermo. En los primeros informes sobre su fallecimiento se indicó que había sufrido un paro cardíaco asociado a una hemorragia digestiva masiva. Sin embargo, las investigaciones posteriores y los estudios médicos modificaron parte de esa interpretación inicial.

Con el avance de la investigación judicial, los médicos que habían atendido a Fort fueron sobreseídos. En 2017, un análisis médico determinó que el empresario había sufrido una muerte súbita cardíaca y que no existió mala praxis por parte de los profesionales que lo asistieron.

Otros informes periodísticos sobre sus últimas horas señalaron que Fort había sufrido una sepsis generalizada que terminó provocando un paro cardiorrespiratorio. Es decir, su fallecimiento se produjo en el contexto de un cuadro de salud extremadamente delicado, después de años de problemas físicos y múltiples operaciones.

Cómo fueron los últimos días de Ricardo Fort

En noviembre de 2013, Fort había regresado de Miami decidido a buscar una solución para los intensos dolores que padecía. Su principal problema estaba relacionado con una lesión en la rodilla que arrastraba desde 2009, cuando se había lastimado durante un ensayo de Bailando por un sueño.

La situación había empeorado luego de una caída en Miami que le provocó una fractura de fémur. Cuando regresó a la Argentina, tuvo que hacerlo en silla de ruedas y bajo medicación para poder soportar el viaje.

“Los dolores son insoportables”, había contado por entonces. Según explicó, el problema de su rodilla también había repercutido en su columna y en su movilidad.

Durante 2013, además, había atravesado varias intervenciones. En febrero fue operado por una perforación en el duodeno que le había provocado una peritonitis, mientras que en abril volvió a ser intervenido quirúrgicamente por su problema en la rodilla. Su historial incluía también una compleja cirugía de columna realizada años antes.

La última internación de Ricardo Fort

El 21 de noviembre de 2013, Fort ingresó al Sanatorio de La Trinidad para someterse a estudios y evaluar alternativas para tratar sus problemas de salud.

Al día siguiente de su ingreso grabó un video desde la clínica en el que se mostraba de buen ánimo y hablaba con sus seguidores. Incluso bromeaba sobre su internación y expresaba su deseo de recuperarse para volver a disfrutar de la vida. Sin embargo, su estado se agravó rápidamente.

Durante las últimas 24 horas de vida fue trasladado a una sala de terapia intensiva. Allí permaneció acompañado por personas de su círculo más cercano.

La noche anterior a su muerte todavía estaba lúcido. De acuerdo con el relato publicado posteriormente por Infobae, incluso había hablado por teléfono con su amigo Hernán Ranieri para coordinar una entrevista. Horas después, durante la madrugada del 25 de noviembre, sufrió un paro cardíaco y los médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

El dolor que Ricardo Fort había contado antes de morir

En los meses previos a su fallecimiento, Fort había comenzado a hablar públicamente de un aspecto de su vida que quedaba muy lejos de sus lujos, sus autos y su exposición televisiva: el dolor constante.

En una entrevista con Mónica Gutiérrez, dos meses antes de su muerte, contó entre lágrimas las dificultades que tenía para caminar y realizar actividades cotidianas.

Su deterioro físico había llegado a afectar su trabajo, su vida familiar y su relación de pareja. El empresario también reconoció que atravesaba momentos de profunda angustia debido a una sucesión de operaciones y tratamientos que parecían no encontrar una solución definitiva.

Para entonces, Fort ya había pasado por numerosas cirugías y dependía de fuertes medicamentos para controlar los dolores.

La última publicación y el recuerdo de Ricardo Fort

Pocos días antes de morir, Fort había expresado públicamente su deseo de recuperarse. Desde la clínica, había grabado un mensaje para sus seguidores en el que agradecía el acompañamiento y esperaba que los médicos pudieran ayudarlo a superar sus problemas de salud.

Su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, generó una enorme conmoción. Tenía apenas 45 años y se encontraba en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera.

Trece años después, su figura continúa presente en las redes sociales. La reciente fotografía de su tumba, compartida por Felipe Fort, volvió a mostrar cuánto permanece su recuerdo entre quienes siguieron su particular recorrido por la televisión argentina. La lápida lleva su nombre completo, Ricardo Aníbal Fort, y aparece actualmente rodeada de flores y vegetación.

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