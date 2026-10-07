De qué murió Ricardo Fort y cómo fueron sus últimos días: el dolor que atravesó antes de su muerte

A casi 13 años de la muerte de Ricardo Fort, una imagen de su tumba volvió a poner al empresario y mediático en el centro de la escena. La fotografía fue compartida por su hijo, Felipe Fort, y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde sus seguidores volvieron a recordar al hombre que murió el 25 de noviembre de 2013, a los 45 años.