Quién es Keiko Fujimori, la presidenta de Perú que quedó envuelta en una polémica por la visita del Papa

Esta programación coincide de manera directa con las actividades de cierre de la visita pastoral que el Papa León XIV realiza por Perú del 11 al 16 de noviembre, de forma particular con la misa multitudinaria de despedida en la Base Aérea Las Palmas de Lima. El viaje papal posee un fuerte componente emocional e histórico para la población local, dado que León XIV dirigió durante años la diócesis de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. En el inicio de su recorrido en el Gran Teatro Nacional, el Pontífice citó a Francisco al recordar que la política es "una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común".