Quién es Keiko Fujimori, la presidenta de Perú que quedó envuelta en una polémica por la visita del Papa

Resumen para apurados
- En noviembre, la presidenta peruana Keiko Fujimori generó polémica en Lima por viajar a China en lugar de asistir a la misa de despedida del papa León XIV.
- Tras asumir en julio de 2026, la mandataria justificó su gira a la cumbre APEC en Asia como un compromiso de Estado prioritario para captar inversiones ante El Niño.
- Este conflicto marca el primer foco de tensión institucional de su mandato, poniendo a prueba su gobernabilidad frente a la opinión pública y sectores religiosos del país.
Keiko Fujimori, la primera mujer elegida democráticamente como presidenta de la República del Perú en toda su historia, atraviesa el primer foco de tensión institucional de su gestión iniciada en julio de 2026. La controversia estalló tras confirmarse su viaje oficial a China y Japón para participar de la cumbre de la APEC y reunirse con el mandatario chino Xi Jinping, una agenda que se superpone con la misa de cierre del papa León XIV en Lima. Ante las duras críticas recibidas, la mandataria peruana salió al cruce al remarcar su condición de católica creyente y justificar la gira en compromisos impostergables de Estado.
Quién es Keiko Fujimori: de primera dama juvenil a lideresa del fujimorismo
Nacida en Lima en 1975, Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori y de la ingeniera Susana Higuchi. Su irrupción en la primera línea de la vida pública peruana se produjo a los 19 años, cuando en 1994 asumió el rol protocolar de primera dama de la nación tras la separación de sus padres, convirtiéndose en la figura más joven del continente en ocupar ese cargo. Tras completar sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad de Boston y realizar una maestría en la Universidad de Columbia, regresó a la política activa tras el colapso del régimen de su padre en el año 2000.
Su carrera legislativa comenzó en 2006, cuando resultó electa congresista por Lima obteniendo 602.869 votos preferenciales, una cifra récord en la historia parlamentaria peruana. A partir de ese triunfo, consolidó la reconstrucción del movimiento político familiar encabezando el partido Fuerza Popular. Durante los años siguientes, Fujimori se convirtió en la figura hegemónica de la oposición y en una de las personalidades con mayor influencia política en el país.
Sin embargo, su camino al Sillón de Pizarro estuvo marcado por la controversia, una alta polarización social y sucesivos reveses electorales. Compitió por la jefatura de Estado en las elecciones generales de 2011, 2016 y 2021, cayendo derrotada en el balotaje en las tres oportunidades por márgenes sumamente estrechos.
En el ámbito judicial, enfrentó investigaciones por presunto lavado de activos relacionadas con aportes de campaña en el marco del caso Odebrecht, proceso que incluyó tres periodos de prisión preventiva antes de que las imputaciones fueran archivadas por las autoridades judiciales entre 2025 y 2026.
Finalmente, en junio de 2026, en su cuarta candidatura presidencial, Fujimori logró la victoria en segunda vuelta con el 50,13 % de los votos válidos frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez Palomino. Asumió formalmente la presidencia del Perú el 28 de julio de 2026.
El dilema entre la agenda económica en China y la visita papal
A pocos meses de haber iniciado su mandato, Fujimori enfrenta un fuerte cuestionamiento político y social por la coordinación de su agenda internacional. La jefa de Estado peruana tiene previsto ausentarse del país entre el 15 y el 21 de noviembre para acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen y concretar una reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, fijada para el 17 de noviembre.
Esta programación coincide de manera directa con las actividades de cierre de la visita pastoral que el Papa León XIV realiza por Perú del 11 al 16 de noviembre, de forma particular con la misa multitudinaria de despedida en la Base Aérea Las Palmas de Lima. El viaje papal posee un fuerte componente emocional e histórico para la población local, dado que León XIV dirigió durante años la diócesis de Chiclayo y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. En el inicio de su recorrido en el Gran Teatro Nacional, el Pontífice citó a Francisco al recordar que la política es "una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común".
Frente a los reparos surgidos en el Senado y en la opinión pública, Fujimori defendió su decisión señalando que buscó reprogramar las fechas sin éxito y argumentó que el viaje al continente asiático es imprescindible para conseguir inversiones, apoyo comercial y donaciones destinadas a mitigar los daños generados por el fenómeno climático El Niño. "Jamás se me ocurriría desairar a nuestro papa León XIV. Soy católica, todo el mundo lo sabe, católica creyente y practicante", aseguró la presidenta en declaraciones radiales, remarcando que mientras ella cumple sus deberes de Estado, el primer vicepresidente Luis Galarreta quedará a cargo del despacho presidencial.