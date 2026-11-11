Video. Tras despedirse de la Argentina, así fue la llegada del papa León XIV a Perú

A las 19.30 se abrió la puerta de la aeronave. Los primeros en descender fueron los miembros de la comitiva oficial y las autoridades vaticanas que acompañaron al Pontífice durante el viaje. Segundos después, el nuncio apostólico en Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, subió al avión para darle la bienvenida formal a bordo en representación de la Iglesia local.