Video. Tras despedirse de la Argentina, así fue la llegada del papa León XIV a Perú
El Sumo Pontífice arribó al país incaico en un vuelo de Aerolíneas Argentinas para iniciar la última escala de su gira por América Latina. En la pista fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori antes de poner en marcha su cronograma de actividades en Lima.
Resumen para apurados
- El papa León XIV llegó a Perú para iniciar la última etapa de su gira pastoral por América Latina, tras ser recibido en la pista por la presidenta Keiko Fujimori.
- El Sumo Pontífice arribó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, luego de completar visitas oficiales y pastorales previas en Uruguay y Argentina.
- En Lima mantendrá una reunión bilateral en Palacio de Gobierno y brindará su primer discurso ante autoridades diplomáticas y civiles en el Gran Teatro Nacional.
El papa León XIV ya está en suelo peruano. La aeronave de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Buenos Aires aterrizó minutos después de las 19 en el inicio del último tramo de su gira pastoral por América Latina tras sus visitas a Uruguay y la Argentina.
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A las 19.30 se abrió la puerta de la aeronave. Los primeros en descender fueron los miembros de la comitiva oficial y las autoridades vaticanas que acompañaron al Pontífice durante el viaje. Segundos después, el nuncio apostólico en Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, subió al avión para darle la bienvenida formal a bordo en representación de la Iglesia local.
Mientras tanto, en la pista aguardaban la presidenta Keiko Fujimori y el canciller Carlos Espá, quienes caminaron hasta el extremo de la alfombra roja dispuesta para el protocolo de honores de Estado.
Exactamente a las 19.34, León XIV bajó de la aeronave. Al pie de la escalera mantuvo un breve saludo protocolar con la mandataria peruana y recibió las ofrendas institucionales y tradicionales preparadas para su llegada, en medio del despliegue de seguridad y la guardia de honor.
Lo que sigue en su agenda de hoy
Tras los saludos de rigor en la base militar, el Santo Padre se traslada de inmediato a Lima para cumplir con las primeras actividades oficiales de la noche:
19:45 – Visita protocolar en Palacio de Gobierno: Encuentro bilateral con la presidenta Fujimori en la sede del Ejecutivo.
20:45 – Gran Teatro Nacional: Reunión con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático acreditado, donde pronunciará su primer discurso oficial en el país.