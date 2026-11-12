Alerta por viruela símica: cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué pasa en Argentina

Resumen para apurados
- Autoridades sanitarias emitieron una alerta en Argentina ante el aumento de viruela símica en Brasil antes de las vacaciones de verano, debido al riesgo por el clado Ib.
- El virus se transmite por contacto estrecho. Argentina suma 23 casos, cuatro del clado Ib, mientras que no dispone de vacunas registradas ante la ANMAT para prevenir la enfermedad.
- El flujo turístico estival hacia Brasil eleva el riesgo de propagación regional, por lo que los especialistas advierten que la prevención individual será la única herramienta clave.
El incremento significativo de casos de viruela símica (mpox) en los principales polos turísticos de Brasil y la confirmación de contagios del clado Ib en la Argentina encendieron las alertas epidemiológicas en vísperas de las vacaciones de verano. Ante la elevada circulación de viajeros hacia destinos como Río de Janeiro y San Pablo, las autoridades de salud siguen atentamente la evolución regional del virus, en un contexto donde en la Argentina la vacuna preventiva no está disponible ni registrada ante la ANMAT.
Focos epidemiológicos en Brasil y la llegada del clado Ib a la Argentina
Brasil acumula 832 casos de mpox en lo que va del año, con concentraciones alarmantes en los estados de San Pablo (con 64 nuevos contagios en apenas un mes) y Río de Janeiro, donde se reportaron 74 casos en dos meses, una cifra siete veces superior a la registrada en el mismo período del año anterior. Esta fuerte aceleración genera preocupación sanitaria debido al intenso flujo de personas motivado por las vacaciones y eventos internacionales.
Por su parte, la Argentina contabiliza 23 contagios en el año, pero la novedad clínica central radica en la confirmación de al menos cuatro casos correspondientes al clado Ib en Córdoba, San Juan y la provincia de Buenos Aires. Esta variante, identificada originalmente en la República Democrática del Congo, es considerada la más transmisible de persona a persona y motivó la declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Ricardo Gutiérrez, explicó que el virus puede transmitirse por vía respiratoria ante un contacto estrecho, además del contacto directo con lesiones, fluidos corporales o ropa de cama contaminada. No obstante, aclaró que la transmisión respiratoria es mucho menos contagiosa que la del COVID-19 o el sarampión y requiere una interacción muy cercana.
Qué es la viruela símica, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas
La viruela símica o mpox es una zoonosis viral causada por el género Orthopoxvirus, emparentado con el virus de la viruela tradicional. Se propaga de persona a persona principalmente mediante el contacto físico estrecho piel con piel, contacto boca a piel o a través del contacto directo con lesiones cutáneas, úlceras o secreciones de alguien infectado.
La infección también se transmite al manipular objetos de uso compartido que hayan estado en contacto con el virus, tales como sábanas, toallas, ropa o utensilios, así como por la exposición a gotitas respiratorias en interacciones prolongadas. Durante las relaciones sexuales, la transmisión ocurre por el contacto íntimo; en este sentido, el uso del preservativo ofrece una protección muy limitada frente al mpox.
El período de incubación suele oscilar entre 5 y 21 días (frecuentemente de 6 a 13 días). El cuadro clínico comienza habitualmente con síntomas parecidos a la gripe: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio e inflamación de los ganglios linfáticos.
Posteriormente, se desarrolla una erupción cutánea dolorosa que inicia como manchas planas y evoluciona hacia protuberancias elevadas, ampollas con pus y finalmente costras. En la mayoría de los casos, la enfermedad es autolimitada y las lesiones se curan totalmente en un lapso de 2 a 4 semanas.
Sin vacunas en la Argentina: la prevención como única herramienta para los viajeros
Una de las principales diferencias regionales radica en la estrategia de inmunización: mientras el gobierno brasileño adquirió 25.000 dosis adicionales destinadas a grupos de riesgo, en la Argentina la vacuna contra el mpox no se encuentra disponible ni cuenta con registro o solicitud de inscripción ante la ANMAT. Las autoridades sanitarias nacionales recuerdan que actualmente no se recomienda la vacunación masiva a la población general.
Frente a este escenario y ante la inminencia del receso estival, la principal medida de prevención consiste en evitar el contacto piel con piel o cara a cara con personas que presenten lesiones cutáneas o síntomas compatibles con la enfermedad. Asimismo, se sugiere no compartir artículos personales, mantener la desinfección de superficies y lavarse las manos con frecuencia.
Ante la aparición de fiebre, malestar o erupciones inexplicables en la piel, los expertos recomiendan evitar la circulación social y realizar una teleconsulta con los servicios de salud o solicitar atención médica domiciliaria para evaluar el cuadro de forma segura.