Alerta por viruela símica: cuáles son los síntomas, cómo se contagia y qué pasa en Argentina

El incremento significativo de casos de viruela símica (mpox) en los principales polos turísticos de Brasil y la confirmación de contagios del clado Ib en la Argentina encendieron las alertas epidemiológicas en vísperas de las vacaciones de verano. Ante la elevada circulación de viajeros hacia destinos como Río de Janeiro y San Pablo, las autoridades de salud siguen atentamente la evolución regional del virus, en un contexto donde en la Argentina la vacuna preventiva no está disponible ni registrada ante la ANMAT.