Detectaron el primer caso de viruela del mono sin antecedente de viaje en Argentina

Este lunes se informó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) el primer caso de viruela del mono en Argentina. Se trata de la variante Mpox Clado Ib, que es altamente contagiosa y de gran severidad. El caso fue detectado en un paciente de 31 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anteriormente ya se habían confirmado otros cinco casos correspondientes al clado II.
El comunicado oficial del Ministerio de Salud de la Nación destacó la importancia de que los sistemas sanitarios jurisdiccionales refuercen la vigilancia y los cuidados en la población ante la notificación de este primer caso. La detección de un paciente sin antecedentes de viaje pone de manifiesto la circulación de la viruela del mono en la región, dado que no fue importado por un contagio producido en el exterior.
Expansión de la viruela del mono en América
La Región de las Américas del BEN registró un aumento de casos de Mpox, que se da también en el marco de una expansión global. En lo que va de 2026 ya se confirmaron 14 casos de este clado. Nueve corresponden a Estados Unidos, dos a Canadá, dos a Brasil, uno a México y, ahora, uno en Argentina. En Europa, además, se documentó la transmisión comunitaria en Francia, Portugal y España.
El Ministerio de Salud solicita a las jurisdicciones que intensifiquen la sospecha de Mpox ante pacientes que presenten lesiones umbilicadas o proctitis, ganglios inflamados, cansancio extremo y dolor de garganta, indagando siempre sobre antecedentes de viaje o contacto con viajeros. Se recomienda el aislamiento del paciente hasta que las costras de las lesiones se caigan y formen una nueva capa de piel.
Todo el personal de salud que intervenga en la atención de un paciente debe utilizar equipos de protección personal. También se debe iniciar el rastreo de contactos dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha, con un seguimiento de 21 días para detectar síntomas tempranos.
Qué es la viruela del mono y cómo se previene
La institución de salud Mayo Clinic explica que la viruela del mono es una enfermedad causada por el virus de la viruela del mono. El virus se puede contagiar a los seres humanos desde un huésped animal, como roedores o primates no humanos, por ejemplo, los monos. El virus también puede contagiarse entre seres humanos. Puede causar síntomas similares a la gripe y un sarpullido doloroso y con picazón. Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones, algunas pueden enfermarse gravemente y la enfermedad puede ser incluso mortal.
Existe una vacuna para la viruela del mono que puede aplicarse si está indicada. Se debe evitar el contacto con personas con sarpullido y con animales que puedan tener la enfermedad. Si sos cuidador de una persona con viruela del mono, limitá tu contacto con los objetos y telas que use la persona. Además, lavate las manos con agua y jabón –o con una solución con, al menos, 60% de alcohol–, sobre todo después de tener cualquier tipo de contacto con una persona o un animal infectados.