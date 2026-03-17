Detectaron el primer caso de viruela del mono sin antecedente de viaje en Argentina

Qué es la viruela del mono y cómo se previene

La institución de salud Mayo Clinic explica que la viruela del mono es una enfermedad causada por el virus de la viruela del mono. El virus se puede contagiar a los seres humanos desde un huésped animal, como roedores o primates no humanos, por ejemplo, los monos. El virus también puede contagiarse entre seres humanos. Puede causar síntomas similares a la gripe y un sarpullido doloroso y con picazón. Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones, algunas pueden enfermarse gravemente y la enfermedad puede ser incluso mortal.