Cómo ver más de 600 películas argentinas gratis y sin pagar una suscripción

La plataforma también reúne documentales que abordan cuestiones sociales, políticas y personales. Algunos de los títulos destacados son El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi; Esquirlas, de Natalia Garayalde; Teatro de guerra, de Lola Arias, y Viaje a los pueblos fumigados, de Fernando Pino Solanas.