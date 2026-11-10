Netflix anunció una precuela de Stranger Things: cuándo se estrenará y dónde estará ambientada

Resumen para apurados
- Netflix anunció el desarrollo de "Other Worlds", serie precuela de Stranger Things ambientada en los años 50 en EE.UU., con estreno previsto para 2028 para expandir su universo.
- Creada con los hermanos Duffer, tendrá a Kate Trefry como showrunner y a Joe Wright dirigiendo episodios. Es anterior a la obra teatral The First Shadow y a la ficción original.
- La producción busca sostener la franquicia más exitosa de la plataforma tras el final de la serie original, renovando la narrativa con un nuevo elenco y una época inexplorada.
El universo de Stranger Things tendrá una nueva historia. Netflix anunció el desarrollo de Other Worlds: A Stranger Things Adventure, una serie que funcionará como precuela de la exitosa producción de ciencia ficción y terror. El estreno está previsto para 2028 y la trama se ubicará en la década de 1950, mucho antes de los acontecimientos que tuvieron lugar en Hawkins.
La nueva producción presentará personajes, escenarios y conflictos diferentes de los que conocieron los seguidores de la serie original. Sin embargo, mantendrá los elementos de misterio, fantasía y terror que convirtieron a la ficción en uno de los mayores éxitos de la plataforma.
La historia también será anterior a los acontecimientos de Stranger Things: The First Shadow, la obra teatral que profundiza en los orígenes de Henry Creel, quien más tarde se convierte en Vecna, uno de los principales antagonistas de la franquicia.
Quiénes estarán detrás de la precuela de Stranger Things
Netflix confirmó que Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, participarán como cocreadores y productores ejecutivos de la nueva serie. La conducción creativa estará a cargo de Kate Trefry, quien asumirá el rol de showrunner.
Trefry conoce bien el universo de Hawkins: trabajó como guionista de la producción original y también escribió The First Shadow, la obra teatral que amplió la historia de la franquicia.
Por su parte, el director británico Joe Wright, reconocido por películas como Orgullo y prejuicio y Expiación, estará a cargo de los primeros tres episodios y participará como productor ejecutivo.
La filmación se realizará en Nuevo México, Estados Unidos. Por el momento, Netflix no informó quiénes integrarán el elenco ni dio a conocer detalles específicos sobre los nuevos protagonistas.
Qué se sabe de la historia de Other Worlds: A Stranger Things Adventure
La precuela explorará una etapa hasta ahora poco desarrollada de la mitología de Stranger Things. Al estar ambientada en los años cincuenta, permitirá conocer otros personajes y acontecimientos anteriores a la historia de Eleven, Mike, Will, Dustin y Lucas.
Los hermanos Duffer adelantaron que el proyecto permitirá presentar nuevos protagonistas y antagonistas, además de explorar escenarios diferentes, sin abandonar la identidad narrativa de la franquicia.
El anuncio se realizó durante el Stranger Things Day, celebrado el 6 de noviembre. La fecha tiene un significado especial para los seguidores de la serie: recuerda el día en que desapareció Will Byers, acontecimiento que desencadena la trama de la primera temporada.
El universo de Stranger Things sigue creciendo
Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de Netflix. Según datos difundidos por la plataforma, sus primeras cuatro temporadas acumularon más de 1.200 millones de visualizaciones en todo el mundo.
El fenómeno también trascendió la serie original y llegó al teatro con The First Shadow y a la animación con Stranger Things: Tales From '85, que recupera las aventuras del grupo de Hawkins durante el invierno de 1985.
Con Other Worlds: A Stranger Things Adventure, Netflix apuesta por ampliar una historia que ya tiene varias generaciones de personajes y acontecimientos. La precuela llegará en 2028, aunque todavía quedan por conocerse el reparto y buena parte de los detalles de su argumento.