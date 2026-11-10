Visita papal a la cárcel de Devoto: familiares de víctimas de la inseguridad reclaman ser recibidos por el papa León XIV

Casos resonantes y las gestiones antes del cierre de la gira

A los planteos se sumó Elisa, hermana de Pablo Flores, el chofer de colectivo asesinado al volante de su unidad en 2020: “¿Y las familias de las víctimas? ¿Quién habla de nuestro dolor? ¿Quién pide misericordia por quienes fueron asesinados y ya no tienen voz? La misericordia no puede convertirse en olvido. Los derechos de quienes delinquen no pueden borrar los de las víctimas”. Por su parte, Nicolás Sabo, hijo de Roberto Sabo —comerciante ultimado en Ramos Mejía en 2021—, señaló la desatención del sistema institucional hacia los deudos. Mediante peticiones impulsadas en la plataforma Change.org, los familiares gestionan un canal de contacto con la comitiva eclesiástica antes de las actividades finales previstas en Luján y el traslado hacia el aeropuerto de Ezeiza. En esa dirección, Laura Fernández, madre de la adolescente Lara Fernández, concluyó: “La Justicia y los políticos ya nos dieron la espalda; es muy feo sentir que ahora la Iglesia tampoco nos escucha. Me hubiera gustado que nos vea, nos mire a los ojos y nos dé un abrazo”.