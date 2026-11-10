Visita papal a la cárcel de Devoto: familiares de víctimas de la inseguridad reclaman ser recibidos por el papa León XIV

En la antesala de la misa que el Sumo Pontífice encabezará con los reclusos de ese penal, allegados de personas asesinadas por delincuentes exigieron que el abrazo y la misericordia de la Iglesia no dejen de lado a quienes sufren la ausencia definitiva de sus seres queridos.

DISCONFORMES. Familiares de víctimas de la inseguridad reclamaron por la visita del Papa a la cárcel de Devoto.
DISCONFORMES. Familiares de víctimas de la inseguridad reclamaron por la visita del Papa a la cárcel de Devoto.
Por Redacción Mundo 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Familiares de víctimas de la inseguridad pidieron una audiencia al papa León XIV en Argentina, disconformes con su visita a presos en la cárcel de Devoto este miércoles.
  • El reclamo, impulsado por allegados de casos como Uma Aguilera y Roberto Sabo, cuestiona la atención pastoral a los reclusos frente al desamparo que sienten los deudos.
  • A través de peticiones públicas, el colectivo busca un gesto eclesiástico antes del fin de la gira papal, marcando el debate sobre el rol de la Iglesia ante el delito.
Resumen generado con IA

Familiares de víctimas de hechos delictivos solicitaron formalmente una audiencia o un pronunciamiento público al papa León XIV antes de que concluya su visita al país, en disconformidad con el diagrama de actividades que prevé una misa este miércoles a las 8 en el Complejo Penitenciario de Villa Devoto. La ceremonia litúrgica estará destinada a los últimos 75 internos del establecimiento antes de su clausura definitiva, un marco frente al cual allegados de personas asesinadas en asaltos advirtieron sobre la disparidad entre la atención pastoral brindada a personas privadas de su libertad y la falta de contacto con los deudos.

Los reclamos de los familiares y los cuestionamientos al itinerario

El pedido fue encabezado por María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera —la niña de 9 años asesinada durante un robo en 2024—, quien remarcó la desigualdad de las consecuencias que afrontan las partes: “Mientras algunos cumplen una condena dentro de una cárcel, nosotros cumplimos una condena perpetua en libertad”. Rodríguez planteó la necesidad de que la Iglesia contemple la situación de quienes sufrieron pérdidas directas: “Creemos que el abrazo de la Iglesia debe alcanzar a quienes sufren las consecuencias de la violencia, porque detrás de cada víctima hay una familia destruida”. En el mismo sentido, Patricia Borras, allegada al colectivo, cuestionó una presencia pastoral que “pasa de largo de las casas vacías que dejó el delito”.

Casos resonantes y las gestiones antes del cierre de la gira

A los planteos se sumó Elisa, hermana de Pablo Flores, el chofer de colectivo asesinado al volante de su unidad en 2020: “¿Y las familias de las víctimas? ¿Quién habla de nuestro dolor? ¿Quién pide misericordia por quienes fueron asesinados y ya no tienen voz? La misericordia no puede convertirse en olvido. Los derechos de quienes delinquen no pueden borrar los de las víctimas”. Por su parte, Nicolás Sabo, hijo de Roberto Sabo —comerciante ultimado en Ramos Mejía en 2021—, señaló la desatención del sistema institucional hacia los deudos. Mediante peticiones impulsadas en la plataforma Change.org, los familiares gestionan un canal de contacto con la comitiva eclesiástica antes de las actividades finales previstas en Luján y el traslado hacia el aeropuerto de Ezeiza. En esa dirección, Laura Fernández, madre de la adolescente Lara Fernández, concluyó: “La Justicia y los políticos ya nos dieron la espalda; es muy feo sentir que ahora la Iglesia tampoco nos escucha. Me hubiera gustado que nos vea, nos mire a los ojos y nos dé un abrazo”.

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