Polémica en Perú: Keiko Fujimori viajará a China y Japón durante la visita del papa León XIV

Resumen para apurados
- El Senado de Perú autorizó a Keiko Fujimori a viajar a China y Japón el 15 de noviembre para la cumbre APEC, en medio de la visita oficial del papa León XIV.
- La salida anticipada generó críticas por no despedir al pontífice. El primer ministro Luis Galarreta liderará los actos de cierre y la misa final papal en Lima.
- El viaje reaviva debates históricos por los lazos de los Fujimori con Japón y medirá el costo político de priorizar la agenda económica sobre la visita papal.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió este miércoles la autorización del Senado para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre, en medio de la visita del papa León XIV al país andino, que finalizará el próximo lunes 16.
La decisión generó polémica porque la mandataria partirá un día antes del regreso del Sumo Pontífice al Vaticano y no estará presente para despedirlo en el aeropuerto del Callao.
La autorización fue aprobada por el pleno del Senado con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones.
Fujimori había solicitado el permiso el lunes pasado para participar en la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China, y luego cumplir una visita oficial a Japón, el país de origen de sus antepasados.
Qué dijo Keiko Fujimori sobre su viaje
El pedido recibió numerosas críticas debido a que la presidenta se ausentará durante los últimos días de la esperada visita del papa León XIV, quien también tiene nacionalidad peruana y llegará al país durante la tarde de este miércoles.
Frente a los cuestionamientos, Fujimori afirmó el martes que “jamás” se le ocurriría “desairar” al pontífice, aunque remarcó que, como presidenta, tiene “obligaciones de Estado que cumplir”.
Ante su ausencia, las últimas actividades del Papa en Perú, entre ellas una misa multitudinaria prevista para el próximo lunes en una base aérea de Lima, estarán encabezadas por el primer ministro, Luis Galarreta, quien también es vicepresidente de Fujimori.
Al referirse a la controversia, Galarreta sostuvo que “la presidenta va a estar en las primeras fechas” de la visita y que “lamentaba mucho no estar hasta el final”.
“Nosotros hemos estado tratando de calzar las agendas, porque evidentemente el regreso del papa a su casa, porque para el papa León (Perú) es su casa, es importante para todos los peruanos”, enfatizó el funcionario.
El vínculo de la familia Fujimori con Japón
La autorización concedida a la presidenta comprende el período del 15 al 21 de noviembre. Su agenda incluye actividades del APEC en Shenzhen, China, y una visita de Estado a Japón el 20 de noviembre.
En territorio japonés todavía viven algunos familiares de la mandataria con parentesco directo, entre ellos su hermano Hiro.
Fujimori pertenece a una familia cuyos abuelos, originarios del pueblo de Kawachi, en la prefectura de Kumamoto, emigraron a Perú durante las primeras décadas del siglo XX.
El vínculo familiar con Japón también está atravesado por un episodio político de la historia peruana. Su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), se refugió en ese país después de renunciar por fax en 2000, precisamente tras participar en una cumbre del APEC realizada en Brunei.
Su dimisión se produjo luego de que saliera a la luz una gigantesca trama de corrupción durante su administración, manejada directamente por su mano derecha, el entonces asesor Vladimiro Montesinos.