Ante más de tres millones de fieles, León XIV dejó un último mensaje antes de partir rumbo a Perú: "Hasta siempre, mi querida Argentina"

La emoción se mantuvo entre los asistentes incluso después de finalizada la misa. Bajo el intenso sol del mediodía, los fieles comenzaron a retirarse de los alrededores de la Basílica con banderas y recuerdos de una jornada que difícilmente olvidarán. "Fue una experiencia única, inolvidable. La visita del Papa deja una emoción muy grande y siento que esto va a ser un cambio para nuestro país", contó Daiana Rivero, de 36 años, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.