Ante más de tres millones de fieles, León XIV dejó un último mensaje antes de partir rumbo a Perú: "Hasta siempre, mi querida Argentina"

Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezó este miércoles una histórica misa ante tres millones de fieles en Luján para cerrar su gira por Argentina y pedir por los sectores más postergados.
- La ceremonia concluyó una visita de cuatro días con actos masivos en Buenos Aires y Córdoba, compensando simbólicamente la ausencia de Francisco, quien nunca volvió a su país.
- El pontífice partió rumbo a Perú para continuar su gira sudamericana, tras dejar un fuerte llamado ético a construir una economía inclusiva y defender a los más necesitados.
Más de tres millones de personas participaron este miércoles de la última misa del papa León XIV en la Argentina, en una jornada histórica que tuvo como escenario la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Ante una multitud que llegó desde distintos puntos del país, el pontífice cerró su visita de cuatro días con un mensaje de esperanza, inclusión y agradecimiento: "Hasta siempre, mi querida Argentina".
La convocatoria convirtió a la celebración en la más multitudinaria de su pontificado. Desde temprano, los alrededores del principal santuario católico del país se poblaron de fieles que buscaron un lugar para seguir de cerca la ceremonia. La cantidad de asistentes desbordó los espacios previstos y algunos treparon a rejas, vallas, árboles y postes de luz para poder ver al Papa.
Entre banderas argentinas y del Vaticano, la multitud acompañó su llegada con cánticos y muestras de afecto. "Gracias León por tu bendición", se escuchaba entre los asistentes que aguardaban uno de los momentos centrales de la visita papal.
Durante la homilía, León XIV hizo especial hincapié en la necesidad de construir una sociedad que no excluya a quienes más necesitan acompañamiento. "Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos", afirmó.
El pontífice también dirigió un mensaje al país con una frase que marcó su última celebración en territorio argentino: "Argentina, levántate y camina". Para la ocasión, vistió una casulla blanca y celeste, los colores que identifican a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.
Uno de los pasajes más significativos de su intervención estuvo dedicado a su antecesor, el papa Francisco. León XIV recordó el vínculo que Jorge Bergoglio mantuvo con la patrona de la Argentina y expresó: "Mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón".
La referencia tuvo una especial resonancia entre los argentinos. Francisco fue elegido pontífice en 2013, pero nunca regresó a su país durante los años que estuvo al frente de la Iglesia católica. Para muchos fieles, la visita de León XIV representó también la posibilidad de recibir a un Papa en suelo argentino y compartir una celebración de estas características.
Al concluir el encuentro, el pontífice agradeció el cariño recibido durante los días que permaneció en el país. "Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos", expresó ante los presentes, antes de despedirse con un "Hasta siempre, mi querida Argentina".
La emoción se mantuvo entre los asistentes incluso después de finalizada la misa. Bajo el intenso sol del mediodía, los fieles comenzaron a retirarse de los alrededores de la Basílica con banderas y recuerdos de una jornada que difícilmente olvidarán. "Fue una experiencia única, inolvidable. La visita del Papa deja una emoción muy grande y siento que esto va a ser un cambio para nuestro país", contó Daiana Rivero, de 36 años, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.
Una visita que movilizó a millones de argentinos
La misa de Luján superó las convocatorias registradas durante las actividades anteriores del Papa. El lunes, alrededor de 2,5 millones de personas habían participado de su primera celebración al aire libre en Buenos Aires. El martes, otros 650.000 fieles se reunieron en Córdoba para la misa encabezada por León XIV, mientras que la vigilia juvenil realizada por la noche en la capital convocó a más de un millón de personas.
Las concentraciones masivas se produjeron en un contexto de descenso sostenido de la cantidad de argentinos que se identifican como católicos, según distintos estudios sobre las transformaciones religiosas del país. Para el investigador del Conicet especializado en religión Nicolás Viotti, estas movilizaciones también deben entenderse desde una dimensión cultural.
"Sociológicamente yo no creo que haya más católicos porque venga el Papa", sostuvo a AFP. Y agregó que las marchas y procesiones están relacionadas con una tradición argentina de ocupar el espacio público.
Antes de llegar a Luján, León XIV había visitado la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con 75 internos y algunos de sus familiares. Allí los alentó a "reiniciar sus vidas", en línea con los mensajes de acompañamiento e inclusión que atravesaron buena parte de sus intervenciones.
El último tramo antes de partir hacia Perú
La celebración en Luján marcó el cierre de la etapa argentina de la gira de 12 días que incluye también a Uruguay y Perú. Este miércoles por la tarde, el pontífice tenía previsto viajar a Lima, donde vivió durante dos décadas como misionero y obispo.
Durante su paso por la Argentina, León XIV también se refirió a cuestiones sociales y económicas que atraviesan el debate público. En distintos discursos llamó a promover una economía más inclusiva, respaldar a los sindicatos y evitar que los recortes de fondos perjudiquen la asistencia destinada a las personas pobres y con discapacidad.