"Fred" Machado fue condenado a seis años de prisión en EEUU por lavado de dinero y fraude

El empresario argentino Federico “Fred” Machado fue condenado a seis años de prisión por la Justicia federal de Estados Unidos, luego de admitir su responsabilidad en una causa por lavado de activos y fraude. Se trata del financista que aportó dinero y recursos para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, cuyos vínculos con el exdiputado de La Libertad Avanza también quedaron bajo investigación en la Argentina.