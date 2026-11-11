"Fred" Machado fue condenado a seis años de prisión en EEUU por lavado de dinero y fraude

Resumen para apurados
- La Justicia de EE.UU. condenó al empresario argentino Fred Machado a seis años de prisión en Texas tras admitir su culpabilidad por fraude y lavado de dinero.
- Detenido en Neuquén en 2021 y extraditado, Machado operaba maniobras fraudulentas con aviones. Logró un acuerdo fiscal que evitó cargos por narcotráfico.
- La condena repercute en Argentina, donde José Luis Espert fue procesado por presunto lavado debido a transferencias y aportes de Machado a su campaña electoral.
El empresario argentino Federico “Fred” Machado fue condenado a seis años de prisión por la Justicia federal de Estados Unidos, luego de admitir su responsabilidad en una causa por lavado de activos y fraude. Se trata del financista que aportó dinero y recursos para la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019, cuyos vínculos con el exdiputado de La Libertad Avanza también quedaron bajo investigación en la Argentina.
El juez federal Amos Mazzant, del Distrito Este de Texas, estableció una pena de 72 meses por cada uno de los dos delitos que quedaron incluidos en el acuerdo de culpabilidad: conspiración para lavar dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. Sin embargo, dispuso que ambas condenas se cumplan de manera simultánea, por lo que Machado permanecerá seis años en prisión y no doce.
Además, una vez que recupere la libertad deberá cumplir otros tres años de libertad supervisada. Esa condición también se aplicará de manera simultánea para los dos cargos. Por el momento, el empresario continuará detenido en una cárcel estadounidense.
La sentencia incluyó una multa y una evaluación especial de U$S100 por cada delito. En cambio, el magistrado postergó por 90 días la determinación del monto que Machado deberá restituir a las víctimas de las maniobras investigadas. Para resolver ese punto convocó a una nueva audiencia el 17 de febrero de 2027, al mediodía, en el tribunal federal de Sherman, Texas.
Durante una audiencia que duró apenas 17 minutos, Mazzant aceptó el acuerdo de culpabilidad que el empresario había negociado con la Fiscalía en agosto. También rechazó los planteos de la defensa y, a pedido de los fiscales, desestimó decenas de cargos que formaban parte de la acusación original y de sus posteriores ampliaciones.
Del juicio por jurados al acuerdo que dejó afuera los cargos por narcotráfico
Machado había sido detenido en abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025. En un primer momento se declaró inocente y se encaminó a enfrentar un juicio por jurados, pero luego modificó su estrategia y llegó a un acuerdo con los fiscales.
En mayo había admitido su responsabilidad durante una audiencia de 16 minutos ante el juez Don Bush. A cambio de su reconocimiento de culpabilidad, la Fiscalía retiró la acusación por narcotráfico internacional, que figuraba en el expediente desde 2020 y contemplaba una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.
La investigación estadounidense describió un esquema de captación de inversores mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. Machado operaba a través de las compañías South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, que controlaba desde Florida, y de Wright Brothers Aircraft Title, una firma de Oklahoma City que actuaba como agente de garantía y compartía oficinas y empleados con Aircraft Guaranty Corporation.
Esta última empresa estaba vinculada con su socia estadounidense, Debra Lynn Mercer-Erwin, quien fue condenada en 2023 a 16 años de prisión.
Entre las maniobras detalladas en el expediente aparecen contratos por aeronaves que no estaban disponibles para la venta o que pertenecían a terceros. Las operaciones incluían negociaciones con inversores y empresas de China, Japón y la aerolínea Air India.
En este último caso, la investigación puso el foco en un negocio cerrado en noviembre de 2020, en el que se había pactado un depósito reembolsable de U$S5 millones. De ese total, U$S550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado para fines ajenos a la operación comercial.
Los vínculos de Fred Machado con José Luis Espert
La condena del empresario tiene repercusiones en la política argentina por sus vínculos con José Luis Espert. Machado aportó financiamiento y facilitó aviones para la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.
Uno de los elementos incorporados al expediente estadounidense es una transferencia de U$S200.000 a favor de Espert, realizada en enero de 2020 a través del Bank of America. El movimiento aparece asociado a una aeronave con matrícula N28FM, que Machado utilizaba durante sus viajes a la Argentina.
Espert sostuvo que ese dinero correspondía a un contrato de consultoría por U$S1 millón relacionado con un proyecto minero en Guatemala, por el cual había cobrado un primer desembolso. Según su explicación, el trabajo finalmente no pudo concretarse debido a la pandemia de Covid-19.
Sin embargo, esa justificación quedó bajo cuestionamiento en la investigación judicial argentina. En octubre, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado libertario por presunto lavado de activos, al considerar que existían indicios suficientes para sostener que los U$S200.000 provenían de una firma vinculada con Machado.
El magistrado también dispuso un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país. Espert apeló el procesamiento y rechazó haber cometido un delito.