"Fred" Machado fue condenado a seis años de prisión en EEUU por lavado de dinero y fraude

Resumen para apurados
- La justicia de Estados Unidos condenó este martes al empresario argentino Federico "Fred" Machado a seis años de prisión por fraude electrónico y lavado de dinero.
- Machado admitió su culpa en un esquema de venta fraudulenta de aviones para evitar cargos por narcotráfico, tras haber sido arrestado en Argentina en 2021 y luego extraditado.
- Su defensa confía en una pronta liberación al computar su detención previa en el país, mientras que la restitución económica a las víctimas se definirá en febrero de 2027.
El empresario argentino Federico “Fred” Machado fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico.
La sentencia fue dictada por el juez federal Amos L. Mazzant, del Distrito Este de Texas. La resolución establece dos penas de 72 meses de prisión, que deberán cumplirse en simultáneo, además de tres años de libertad supervisada y una multa.
El magistrado, sin embargo, postergó la definición sobre la restitución económica a las víctimas y fijó una audiencia para el 17 de febrero de 2027.
La defensa del empresario confía en que pueda recuperar la libertad en un plazo relativamente cercano. Para calcular el tiempo que le resta cumplir, se descontarían los cuatro años y medio que permaneció detenido en Argentina, desde su arresto en abril de 2021 hasta su extradición a Estados Unidos, en noviembre de 2025.
El acuerdo judicial que evitó una condena por narcotráfico
En mayo, Machado modificó su estrategia judicial y admitió su responsabilidad en los delitos económicos. A partir de ese acuerdo, la Fiscalía retiró los cargos vinculados con el narcotráfico internacional, que contemplaban una pena mínima obligatoria de diez años de prisión.
De esta manera, el empresario enfrentó una sentencia por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico, en lugar de los cargos más graves que inicialmente pesaban sobre él.
Cómo funcionaba el esquema de fraude con la compraventa de aviones
La investigación reconstruyó un mecanismo de captación de inversiones mediante operaciones fraudulentas de compraventa de aeronaves. El esquema involucraba a las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing, a través de las cuales se confeccionaban contratos sobre aviones que no estaban disponibles o pertenecían a terceros.
Uno de los episodios incorporados al expediente ocurrió en noviembre de 2020 y estuvo relacionado con una aeronave de Air India. Según la investigación, Machado desvió U$S550.000 a sus cuentas personales a partir de un depósito reembolsable de U$S5 millones, consingó C5N.
Ese movimiento formó parte de las maniobras financieras que derivaron en la condena dictada este martes en Texas. La audiencia para determinar una eventual restitución económica a las víctimas quedó prevista para febrero de 2027.