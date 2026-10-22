Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

La investigación apunta a esclarecer el origen y el destino de los fondos transferidos, así como a determinar si Espert tuvo participación en maniobras destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. El expediente se concentra en movimientos financieros vinculados a Machado, quien también quedó bajo investigación judicial por sus presuntos nexos con actividades criminales.