Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos: embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país

Resumen para apurados
- La Justicia federal de San Isidro procesó a José Luis Espert por presunto lavado de activos, trabó un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.
- La causa investiga transferencias de dinero sospechosas vinculadas a Federico 'Fred' Machado, orientadas a introducir fondos ilícitos en el circuito legal.
- Aunque el procesamiento no implica condena firme, la investigación continuará para esclarecer responsabilidades penales y el origen del dinero bajo sospecha.
La Justicia federal de San Isidro procesó al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos en una causa que investiga una transferencia de dinero vinculada a una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado. La resolución judicial también dispuso un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones y le prohibió salir del país.
La investigación apunta a esclarecer el origen y el destino de los fondos transferidos, así como a determinar si Espert tuvo participación en maniobras destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. El expediente se concentra en movimientos financieros vinculados a Machado, quien también quedó bajo investigación judicial por sus presuntos nexos con actividades criminales.
Con el procesamiento, la Justicia avanzó en el análisis de las operaciones financieras y de la posible responsabilidad del exlegislador. Las medidas dispuestas buscan, además, resguardar eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de la causa y garantizar que permanezca a disposición de los investigadores.
Sin embargo, el procesamiento no equivale a una condena ni implica una declaración definitiva de culpabilidad. La investigación deberá continuar para reconstruir las operaciones bajo sospecha, establecer las circunstancias en las que se realizó la transferencia y determinar el grado de participación de las personas involucradas.