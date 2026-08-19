Espert presentó un descargo de 65 páginas y pidió su sobreseimiento en la causa por presunto lavado

Espert centró buena parte de su defensa en cinco hechos señalados en la imputación: la recepción de los U$S200.000 en una cuenta bancaria de Estados Unidos; el posterior ingreso de parte de ese dinero a la Argentina, junto con retiros de efectivo y la compra de un automóvil; la utilización posterior de fondos para adquirir otro vehículo y realizar una inversión inmobiliaria; el supuesto origen ilícito del dinero; y una presunta maniobra de ocultamiento mediante la sociedad Varianza SA, cuestiones contables y declaraciones impositivas, consignó el diario "Ámbito".