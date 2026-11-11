Crisis en Paraguay: abren la bóveda en la mansión de Santiago Peña y confirman que estaba vacía

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo fiscal liderado por Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, secundados por efectivos del Departamento contra el Crimen Organizado. La propiedad, un imponente complejo de más de 1.000 metros cuadrados cubiertos sobre un terreno de media hectárea a orillas del lago Ypacaraí, está valuada en más de dos millones de dólares y permanece en la mira judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la inspección inicial, los investigadores descubrieron que un tabique disimulaba el acceso a una estructura subterránea blindada. Pese a que franquearon una primera barrera convencional, una segunda puerta acorazada equipada con tecnología biométrica y cerraduras de alta complejidad de procedencia israelí frenó el avance de las fuerzas policiales durante todo el fin de semana.