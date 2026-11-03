Los bloqueos en escuelas se reanudan en Francia con el regreso a las aulas

“Hemos retomado el movimiento porque supuestamente nos dieron respuestas, pero claramente no es suficiente”, declaró a la AFP Meriem, de 16 años, encaramada en uno de los contenedores. Los liceos acogen, en su mayoría, a alumnos de entre 15 y 18 años, que se preparan en muchos casos para las pruebas finales de acceso a estudios superiores, una etapa estresante clave en el sistema educativo francés. Geffray llamó a dejar ir a clase a los estudiantes que quieran retomarlas, máximo cuando “varios cientos de millas” no pudieron desde el inicio de las protestas y “para los cuales, en consecuencia, el año escolar está ahora en riesgo”.