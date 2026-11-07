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Santiago Peña quedó imputado por "lesión de confianza y administración en provecho propio"

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes del ex mandatario de Paraguay, destituido por el Congreso en medio de la crisis bancaria.

PARAGUAY. Santiago Peña fue destituido por el Congreso y quedó detenido en medio del escándalo financiero.
PARAGUAY. Santiago Peña fue destituido por el Congreso y quedó detenido en medio del escándalo financiero. FOTO/AFP
Por Redacción Mundo Hace 2 Hs

El Ministerio Público de Paraguay imputó al ex presidente Santiago Peña en el marco de la investigación conocida como causa Ueno Bank. La acusación contempla los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

Además de la imputación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y la inhibición de bienes del exmandatario, quien fue destituido por el Congreso en medio de la crisis bancaria.

Las mismas medidas fueron requeridas para Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ex titular del Banco Central del Paraguay (BCP). En su caso, los fiscales le atribuyeron los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso.

La imputación fue presentada este sábado por los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez, luego de tomarles declaración indagatoria a ambos investigados.

Tanto Peña como Carvallo optaron por abstenerse de declarar ante los investigadores.

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