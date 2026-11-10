Caso Ueno Bank: detuvieron a la funcionaria que destruyó documentos de Santiago Peña
La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa fue sorprendida por la Fiscalía mientras destruía documentación vinculada a las operaciones bursátiles del expresidente paraguayo. La ejecutiva quedó imputada por frustración de la ejecución penal.
Resumen para apurados
- La Fiscalía detuvo en Asunción a una ejecutiva de Ueno Casa de Bolsa tras ser sorprendida destruyendo documentos del destituido expresidente Santiago Peña.
- Ocurrió durante allanamientos por el colapso de Ueno Bank. Peña fue destituido en juicio político y permanece bajo prisión preventiva junto al extitular del Banco Central.
- La causa avanza con peritajes a los documentos recuperados y la inspección de una bóveda para esclarecer las responsabilidades penales en el colapso financiero.
La investigación por el colapso financiero de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo en Paraguay. Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, fue detenida durante un procedimiento del Ministerio Público, luego de que los investigadores la sorprendieran destruyendo documentación que podría resultar clave para esclarecer las operaciones bursátiles del ex presidente Santiago Peña.
El operativo estuvo a cargo de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta y se desarrolló en la sede de la casa de bolsa, ubicada en el complejo Paseo Galería. Durante la inspección, los agentes encontraron un basurero repleto de hojas rotas. Según las primeras averiguaciones, las impresiones se habrían realizado ese mismo día, a las 11.45, pocos minutos antes de la llegada de la comitiva judicial.
Tras el hallazgo, la funcionaria fue imputada por el hecho punible de frustración de la ejecución penal. Entre los fragmentos recuperados por los peritos se identificaron direcciones de correo electrónico pertenecientes a altos ejecutivos del Grupo Vázquez, conglomerado propietario del grupo empresarial.
“El procedimiento forma parte de las actuaciones fiscales destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados”, informó el Ministerio Público mediante un comunicado.
Allanamientos en las viviendas de Santiago Peña y Carlos Carvallo
En paralelo al procedimiento en Ueno Casa de Bolsa, la Fiscalía realizó allanamientos en las residencias de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Ambos se encuentran imputados y bajo prisión preventiva. Carvallo se había entregado a las autoridades el pasado 7 de noviembre.
Las medidas se sumaron a la inspección realizada un día antes en la residencia de verano de Peña, situada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Allí, los investigadores incautaron computadoras, documentación y un teléfono celular.
Durante ese operativo también detectaron una bóveda de alta seguridad cuya apertura requerirá equipos técnicos especializados.
La destitución de Santiago Peña y la causa Ueno Bank
Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre mediante un juicio político aprobado por unanimidad de los 44 senadores presentes. La resolución también le retiró la condición de senador vitalicio y los fueros correspondientes, tras lo cual fue detenido en su domicilio.
Con su salida del poder, se convirtió en el segundo mandatario paraguayo removido mediante este mecanismo constitucional, después de Fernando Lugo, destituido en 2012.
La investigación por el colapso financiero de Ueno Bank continúa con distintos procedimientos destinados a reunir documentación y otros elementos que permitan esclarecer las responsabilidades en el caso.