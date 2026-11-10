Caso Ueno Bank: detuvieron a la funcionaria que destruyó documentos de Santiago Peña

El operativo estuvo a cargo de los fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta y se desarrolló en la sede de la casa de bolsa, ubicada en el complejo Paseo Galería. Durante la inspección, los agentes encontraron un basurero repleto de hojas rotas. Según las primeras averiguaciones, las impresiones se habrían realizado ese mismo día, a las 11.45, pocos minutos antes de la llegada de la comitiva judicial.