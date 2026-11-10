Abrieron la misteriosa bóveda oculta en la casa de Santiago Peña en Paraguay: qué encontraron

La misteriosa bóveda descubierta en la mansión del ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue finalmente abierta este martes. Agentes de la Fiscalía y de la Policía consiguieron acceder al recinto de alta seguridad, ubicado en la residencia de San Bernardino, en el departamento de Cordillera, y determinaron que no contenía dinero en efectivo ni bienes de valor.