Abrieron la misteriosa bóveda oculta en la casa de Santiago Peña en Paraguay: qué encontraron

Resumen para apurados
- La Fiscalía paraguaya abrió este martes una bóveda oculta en la casa de Santiago Peña en San Bernardino, en el marco de una causa por presunta corrupción con Ueno Bank.
- El recinto blindado, hallado tras una pared falsa, era una habitación de pánico sin dinero. Peña colaboró facilitando la llave tras un fallido operativo previo.
- Aunque la estructura estaba vacía, la Justicia peritará computadoras incautadas en el allanamiento para determinar si existieron desvíos financieros irregulares.
La misteriosa bóveda descubierta en la mansión del ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue finalmente abierta este martes. Agentes de la Fiscalía y de la Policía consiguieron acceder al recinto de alta seguridad, ubicado en la residencia de San Bernardino, en el departamento de Cordillera, y determinaron que no contenía dinero en efectivo ni bienes de valor.
Según la explicación de los investigadores, se trataba de una habitación de pánico, diseñada para proteger a sus ocupantes ante una eventual emergencia. El procedimiento se enmarca en la investigación judicial sobre las operaciones financieras vinculadas a Ueno Bank y los presuntos beneficios que habría recibido la entidad durante la gestión del ex mandatario.
Dos puertas y un sofisticado sistema de seguridad
El hallazgo se había producido el domingo, durante el primer allanamiento realizado en la propiedad. En esa oportunidad, los investigadores descubrieron una estructura oculta detrás de una pared falsa, que contaba con dos puertas y un complejo mecanismo de protección.
Los funcionarios consiguieron superar el primer acceso, pero no pudieron abrir la segunda puerta, pese a los intentos realizados durante el operativo. Ante la complejidad del sistema, decidieron suspender esa parte del procedimiento y mantener la residencia bajo custodia hasta concretar una nueva intervención.
Este martes, los agentes regresaron con los medios necesarios para completar la inspección. Finalmente, lograron ingresar gracias a información proporcionada por Peña a través de su abogado, quien indicó dónde se encontraba guardada la llave de seguridad, consignó el portal Infobae.
La explicación de la Fiscalía y los elementos secuestrados
La fiscal Silvia González explicó que la colaboración del ex presidente permitió completar el procedimiento. “Él colaboró con el procedimiento”, señaló la representante del Ministerio Público al referirse a las circunstancias en las que consiguieron abrir la bóveda.
De acuerdo con la información aportada por la defensa, el recinto estaba destinado a funcionar como un espacio de resguardo ante posibles situaciones de emergencia y no como un lugar para guardar dinero u otros objetos de valor.
Aunque las características de la estructura y el hermetismo de su funcionamiento habían despertado interrogantes, la inspección no permitió encontrar elementos de interés patrimonial en su interior.
Sin embargo, la investigación continúa. La Fiscalía incorporó computadoras incautadas durante los procedimientos, que serán sometidas a análisis para avanzar en el esclarecimiento de las operaciones financieras bajo sospecha relacionadas con Ueno Bank.