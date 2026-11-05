¿Cómo incidirá el feriado bancario en las operaciones financieras?

Resumen para apurados
- Los bancos de Argentina cerrarán del 6 al 10 de noviembre por el Día del Bancario, la visita del papa León XIV y una medida del BCRA.
- Pese al cierre de sucursales y la inactividad por ventanilla, seguirán funcionando el home banking, billeteras virtuales, cajeros y pagos con QR.
- Las compensaciones y el mercado cambiario oficial se reanudarán el miércoles, por lo que algunas transacciones sufrirán demoras en procesarse.
Sin bancos hasta el miércoles. El día del trabajador bancario, la visita del papa León XIV a la Argentina y un feriado dispuesto por el Banco Central modificarán el panorama en la City. Pese al cierre de las sucursales, los servicios digitales y los medios electrónicos de pago seguirán disponibles. Los usuarios podrán realizar transferencias, consultar saldos y pagar servicios mediante home banking y aplicaciones móviles, además de utilizar tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales.
Los usuarios de las entidades financieras podrán utilizar los cajeros automáticos para extraer efectivo y realizar las operaciones habilitadas en cada terminal. También estarán disponibles los pagos mediante código QR en los comercios que acepten esta modalidad, una herramienta que se ha vuelto habitual en las transacciones financieras cotidianas. De todas maneras, no todas las operaciones tendrán acreditación inmediata. Algunos movimientos pueden quedar sujetos a los plazos de procesamiento del siguiente día hábil, según el tipo de transacción y las condiciones de cada banco.
El calendario de inactividad ha quedado de la siguiente manera:
- Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario. No habrá atención presencial.
- Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.
- Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV (decreto 1103/2026).
- Martes 10: feriado bancario nacional dispuesto por el Banco Central.
Fuentes del sistema bancario advierten que los clientes deben verificar con anticipación las condiciones y los plazos de las operaciones que dependan de compensaciones bancarias, ya que algunas podrían procesarse recién cuando se normalice la actividad.
El Día del Bancario fue instituido para conmemorar la fundación de la Asociación Bancaria, creada el 6 de noviembre de 1924.La fecha está contemplada en el convenio colectivo de la actividad y tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para los empleados comprendidos. Por eso, no habrá atención por ventanilla, gestiones comerciales ni trámites presenciales vinculados con cuentas, préstamos y otros productos financieros.
¿Qué pasa si un cliente quiere comprar o vender dólares? Las entidades tienen su propia política al respecto. En algunas, la operatoria de compra y venta de dólares está disponible únicamente de lunes a viernes, de 7 a 20, en días hábiles bancarios. En otras, por caso, se puede operar sin límite mensual desde tus cuentas todos los días, de 5 a 22,30. Pero, para hacerlo, se necesita contar con una caja de ahorro en dólares o euros.
Si bien los clientes puedan ingresar a las aplicaciones de sus bancos y consultar sus cuentas, no todas las operaciones estarán habilitadas durante el feriado. Durante esas jornadas, no habrá cotización oficial ni mayorista de la divisa estadounidense. Por lo tanto, sin precios de referencia el mercado cambiario no opera.