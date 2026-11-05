¿Cómo incidirá el feriado bancario en las operaciones financieras?

¿Qué pasa si un cliente quiere comprar o vender dólares? Las entidades tienen su propia política al respecto. En algunas, la operatoria de compra y venta de dólares está disponible únicamente de lunes a viernes, de 7 a 20, en días hábiles bancarios. En otras, por caso, se puede operar sin límite mensual desde tus cuentas todos los días, de 5 a 22,30. Pero, para hacerlo, se necesita contar con una caja de ahorro en dólares o euros.