Un intermediario fue acusado de estafa por $106 millones

Cheques rechazados

Así, cuando el 19 de noviembre de 2024 personal de LIEX S.A .se comunicó directamente con Idero S.R.L., consultando si podía adquirir las unidades directamente de fábrica o si debía canalizar la operación a través de “Santino”, desde Idero S.R.L. se confirmó la intermediación. De este modo, logró que LIEX S.A. resolviera adquirirle dos semirremolques nuevos marca Idero. El 29 de noviembre de 2024 dicha empresa efectuó a su favor el pago convenido, mediante una transferencia bancaria por la suma de $106.723.950. No obstante haber recibido de LIEX S.A. el precio de las unidades, el supuesto intermediario el 19 de diciembre de 2024 entregó a la fabricante ocho cheques de pago diferido, cada uno por la suma de $12 millones, cuyos vencimientos se extendían entre febrero y septiembre de 2025, valores que posteriormente comenzaron a ser rechazados por falta de fondos y fueron sucesivamente sustituidos por otros cheques y Echeqs igualmente impagos.