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Un intermediario fue acusado de estafa por $106 millones

Pagó con cheques sin fondos vehículos para una empresa minera.

Un intermediario fue acusado de estafa por $106 millones
Por Redacción Seguridad Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • La Fiscalía imputó en Tucumán a un intermediario acusado de estafar en $106 millones a una minera de Catamarca mediante la venta fraudulenta de semirremolques.
  • El acusado cobró la transferencia de la firma LIEX pero entregó a la fábrica cheques sin respaldo, lo que derivó en el secuestro judicial de las unidades.
  • La Justicia fijó seis meses de medidas restrictivas para el acusado mientras avanza la causa penal para esclarecer el caso y determinar sanciones por el fraude.
Resumen generado con IA

Un tucumano de 48 años está acusado de representar a una fábrica de semirremolques para vender unidades a una firma minera de Catamarca. Cobró el dinero, pagó con cheques sin fondos y la Justicia terminó secuestrando los vehículos, según los cargos en su contra que le formuló el Ministerio Fiscal.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, quien fue representado por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto en la audiencia de formulación de cargos y medidas de coerción, informó el Ministerio Público Fiscal.

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El representante fiscal formuló cargos en contra del sujeto de 48 años, por el delito calificado como estafas en calidad de autor, requiriendo en su contra, por el plazo de seis meses, una serie de medidas para que el mismo permanezca sujeto al proceso, entre ellas: permanecer a disposición de las autoridades, no entorpecer la investigación y mantener domicilio.

De acuerdo a la acusación, en noviembre de 2024, en circunstancias en que la firma LIEX S.A. se encontraba llevando adelante un proceso de adquisición de semirremolques destinados al proyecto minero “Tres Quebradas” en Fiambalá, Catamarca, fue que el acusado, actuando comercialmente bajo el nombre “Transporte Santino”, se presentó ante representantes de dicha empresa ofreciendo para su venta semirremolques fabricados por la firma Idero S.R.L., generando la apariencia de encontrarse autorizado para comercializar sus productos y canalizar dicha operación.

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En ese contexto gestionó ante representantes de Idero S.R.L. que, frente a una eventual consulta de LIEX S.A., lo presentaran como representante o intermediario autorizado de la firma fabricante, pese a no revestir formalmente tal carácter, valiéndose para obtener dicha conformidad de la expectativa comercial que había generado ante Idero S.R.L. al manifestar que la operación podría comprender la adquisición de aproximadamente 50 semirremolques.

Cheques rechazados

Así, cuando el 19 de noviembre de 2024 personal de LIEX S.A .se comunicó directamente con Idero S.R.L., consultando si podía adquirir las unidades directamente de fábrica o si debía canalizar la operación a través de “Santino”, desde Idero S.R.L. se confirmó la intermediación. De este modo, logró que LIEX S.A. resolviera adquirirle dos semirremolques nuevos marca Idero. El 29 de noviembre de 2024 dicha empresa efectuó a su favor el pago convenido, mediante una transferencia bancaria por la suma de $106.723.950. No obstante haber recibido de LIEX S.A. el precio de las unidades, el supuesto intermediario el 19 de diciembre de 2024 entregó a la fabricante ocho cheques de pago diferido, cada uno por la suma de $12 millones, cuyos vencimientos se extendían entre febrero y septiembre de 2025, valores que posteriormente comenzaron a ser rechazados por falta de fondos y fueron sucesivamente sustituidos por otros cheques y Echeqs igualmente impagos.

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Mediante dicha maniobra el procesado consiguió que LIEX S.A. efectuara una disposición patrimonial de $106.723.950 a su favor bajo la creencia de que se encontraba adquiriendo regularmente dos semirremolques Idero a través de quien aparecía autorizado para comercializarlos y en condiciones de cumplir la operación, cuando en realidad el mismo no abonó a la fabricante el precio correspondiente a las unidades, las cuales, si bien fueron finalmente entregadas a LIEX S.A. en marzo de 2025, posteriormente fueron secuestradas mediante orden de allanamiento y secuestro, ocasionando de ese modo un perjuicio patrimonial a LIEX S.A.

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