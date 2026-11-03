Mundo

Ucrania acusa a Rusia de matar a 26 personas

El bombardeo se habría producido en una escuela donde distribuían ayuda humanitaria.

BOMBAS. El gobierno ucraniano dijo que se atacó una zona neutra.
BOMBAS. El gobierno ucraniano dijo que se atacó una zona neutra.
Por Redacción Mundo Hace 5 Hs

Ucrania afirmó el lunes que varios ataques rusos contra una escuela donde se distribuía ayuda humanitaria causaron al menos 26 muertos y acabaron con las frágiles esperanzas de lograr “avances hacia la paz”, después de que una tregua local expirara en el sur del país.

Rusia reanudó sus ataques contra la región meridional de Jersón tras el fin de un alto el fuego local en la zona.

La pausa en los combates –negociada por la primera dama estadounidense, Melania Trump, para permitir una misión humanitaria en la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia– terminó el domingo, después de haber comenzado el martes, sin que ninguna de las partes denunciara violaciones al cese del fuego.

Terminó una tregua excepcional en el sur de Ucrania

Terminó una tregua excepcional en el sur de Ucrania

Pero horas después Rusia atacó repetidamente una localidad de la región de Zaporiyia, limítrofe con la de Jersón, causando al menos 26 muertos, algunos de los cuales habían acudido a recoger ayuda a una escuela local, según el gobernador regional interino.

Las imágenes difundidas por los servicios ucranianos de emergencias mostraban el edificio reducido a escombros y los equipos de rescate trabajando en el lugar.

“Allí se estaba distribuyendo ayuda humanitaria. Tras el primer ataque con una bomba aérea, se produjo un segundo ataque con otras nueve bombas, dirigido específicamente contra el refugio en el que se habían resguardado las personas”, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en las redes sociales, y calificó los ataques de “absolutamente horribles”.

Entre los fallecidos había “un agente de policía y dos rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias”, señaló en Telegram el gobernador regional interino, Mijaílo Semikin.

La conmovedora historia de Ari, el chihuahua que escapó de la guerra de Ucrania y lleva alegría a nenes internados

La conmovedora historia de Ari, el chihuahua que escapó de la guerra de Ucrania y lleva alegría a nenes internados

Zelenski dijo que, tras la tregua en Oleshki, “hubo un momento en el que los siguientes pasos podrían haber mostrado que el progreso hacia la paz era posible”. Pero “con esta masacre, Rusia envía una señal completamente opuesta: apuesta por nuevos asesinatos. Habrá una respuesta”, añadió.

Rusia refuerza sus posiciones

El alto el fuego de la semana pasada permitió evacuar Oleshki. Fue la pausa más larga en los combates entre los dos países vecinos en esta guerra, que entra en su quinto año desde la invasión rusa de 2022, ha causado cientos de millas de muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Una fuente ucraniana de alto rango declaró el domingo a la AFP que Rusia había rechazado una propuesta de Ucrania para prolongar el cese del fuego. El ejército ucraniano también acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa en los combates para “reforzar sus posiciones”. El Kremlin no negoció las acusaciones. Su portavoz, Dmitri Peskov, declaró el lunes a los periodistas: “Es una práctica completamente normal en este tipo de situaciones”. La tregua permitió trasladar a personas tanto a territorio controlado por Ucrania como a Crimea, anexionada por Moscú. Está previsto que este mes se reanuden las negociaciones entre Rusia y Ucrania auspiciadas por Estados Unidos.

Temas RusiaUcraniaRusia invade UcraniaVolodímir Zelenski
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Terminó una tregua excepcional en el sur de Ucrania

Terminó una tregua excepcional en el sur de Ucrania

Índice de Paz Global 2026: cuál es el país más seguro del mundo y en qué lugar quedó Argentina

Índice de Paz Global 2026: cuál es el país más seguro del mundo y en qué lugar quedó Argentina

Lo más popular
San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
1

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

La respuesta al llamado de la cultura
2

La respuesta al llamado de la cultura

3

Cartas de lectores: el regreso de la democracia

4

Cartas de lectores: regular el acceso

5

Cartas de lectores: un mismo lugar, 92 años después: de Pacelli a León XIV

Ranking notas premium
A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial
1

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción
2

San Martín se quedó afuera de todo y enfrenta otro problema: cómo financiar la reconstrucción

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco
3

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa?
4

El juicio por el crimen de Érika: ¿a qué le tiene miedo “El Militar” Sosa?

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
5

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Más Noticias
El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno?

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

El crimen de Érika Álvarez: un caso atravesado por los vínculos narco

“Han matado a Nóvaya Gazeta”: el diario independiente ruso anuncia su cierre

“Han matado a Nóvaya Gazeta”: el diario independiente ruso anuncia su cierre

La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong

La televisión pública china le impone censura al fútbol español por dichos de Mbappé contra Mao Zedong

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

A pesar de la crisis, Argentina lidera la adopción de inteligencia artificial

Europa, ese “espejo” de los argentinos

Europa, ese “espejo” de los argentinos

Cartas de lectores: escribir a mano: el valor de cada ritmo

Cartas de lectores: escribir a mano: el valor de cada ritmo

Comentarios