Ucrania acusa a Rusia de matar a 26 personas

Rusia refuerza sus posiciones

El alto el fuego de la semana pasada permitió evacuar Oleshki. Fue la pausa más larga en los combates entre los dos países vecinos en esta guerra, que entra en su quinto año desde la invasión rusa de 2022, ha causado cientos de millas de muertos y ha obligado a millones de personas a abandonar sus hogares. Una fuente ucraniana de alto rango declaró el domingo a la AFP que Rusia había rechazado una propuesta de Ucrania para prolongar el cese del fuego. El ejército ucraniano también acusó a Moscú de haber aprovechado la pausa en los combates para “reforzar sus posiciones”. El Kremlin no negoció las acusaciones. Su portavoz, Dmitri Peskov, declaró el lunes a los periodistas: “Es una práctica completamente normal en este tipo de situaciones”. La tregua permitió trasladar a personas tanto a territorio controlado por Ucrania como a Crimea, anexionada por Moscú. Está previsto que este mes se reanuden las negociaciones entre Rusia y Ucrania auspiciadas por Estados Unidos.