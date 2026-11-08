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Ucrania denuncia un ataque “masivo” de Rusia

Varias regiones quedaron sin servicio de energía eléctrica.

APAGÓN. Varias ciudades quedaron prácticamente a oscuras.
APAGÓN. Varias ciudades quedaron prácticamente a oscuras.
Por Redacción Mundo Hace 4 Hs

Ucrania acusó este sábado a Rusia de haber cometido un ataque “masivo” contra su infraestructura energética que destruyó cortes eléctricos en cinco regiones, cuando el país se prepara para otro duro invierno.

En redes sociales, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que Rusia empleó 36 misiles balísticos y 172 drones para llevar a cabo este ataque “combinado” contra el sector energético.

Según él, al menos nueve personas resultaron heridas, incluido un niño, durante estos ataques que afectarán a una decena de regiones del país.

Más tarde Zelenski señaló que, según los análisis preliminares realizados en una de las infraestructuras energéticas clave, “los rusos utilizaron misiles KN-23 fabricados y entregados por Corea del Norte”, afirmó en X.

En un comunicado, el Ministerio de Energía ucraniano afirmó que “durante la noche, el enemigo lanzó un ataque masivo contra varias instalaciones energéticas”.

“Como resultado, los consumidores de las regiones de Dnipropetrovsk, Donetsk, Kiev, Yitómir y Járkov se encuentran actualmente sin electricidad”, añadió sin especificar cuántos hogares se han visto afectados.

Los ataques han causado daños importantes a “numerosas instalaciones energéticas” en la región de la capital, lo que obstaculiza “considerablemente” el suministro de electricidad a Kiev y sus alrededores, precisa.

El personal del sector intenta resolverlo pero su trabajo “se ve ralentizada por las constantes alertas aéreas”, añade.

Zelenski ironizó diciendo que estos bombardeos eran la forma en la que Rusia “prepara” el encuentro trilateral previsto para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi entre los emisarios de Kiev, Washington y Moscú.

“Al intensificar sus ataques contra Ucrania y nuestra infraestructura en este preciso momento, Rusia está tratando de preparar el terreno para ejercer presión sobre la posición de Ucrania y la de sus socios”, afirmó.

Las negociaciones se vieron frenadas por la guerra en el Oriente Medio. La última reunión trilateral tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra, sin avances hacia una solución del conflicto.

Rusia controla actualmente alrededor de una quinta parte del territorio de su vecino: la península de Crimea, anexionada en 2014; la mayor parte de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, conocidas conjuntamente como el Donbás; y amplias zonas de las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Moscú exige la retirada completa del ejército ucraniano de Donetsk, una condición que Kiev rechaza por considerar que dejaría al país expuesto a nuevos ataques rusos.

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