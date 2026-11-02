Terminó una tregua excepcional en el sur de Ucrania

Otros, aprovecharon la tregua para volver a sus hogares en Jersón. En el caso de Yulia Mayfeld no lo hacía desde que hace cinco años huyó con sus hijos hacia la cercana región de Odesa. “Ha pasado tanto tiempo, tanto tiempo”, dice con lágrimas en los ojos y una enorme sonrisa. “Vine solo para que los niños pudieran volver a sentir lo que es un hogar, esa sensación íntima de hogar, el lugar donde nacieron”, afirma.