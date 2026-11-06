Duras críticas al Presupuesto 2027: “manejan comunas rurales como cajeros automáticos”

Claudio Viña es el único legislador opositor que forma parte del comité que también integran Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma y Sara Lazarte. En declaraciones a LA GACETA, el parlamentario que integra el armado de La Libertad Avanza lanzó numerosos reproches contra el articulado de la propuesta que llegó de Casa de Gobierno. “Una vez más el proyecto viene viciado. Más allá del monto total de $7,3 billones que luce desproporcionado -y del destino de esos fondos, que es fundamental-, es importante analizar el articulado”, lanzó. Y continuó: “el proyecto incluye una andanada de artículos que transfieren al PE facultades indelegables del Poder Legislativo, para asegurar al gobernador Jaldo y al ministro Abad, la suma del poder”.