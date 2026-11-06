Duras críticas al Presupuesto 2027: “manejan comunas rurales como cajeros automáticos”
El legislador Viña, único opositor en la comisión que estudia el proyecto, hizo un análisis del articulado de la iniciativa que llegaría al recinto en diciembre. “Pareciera ignorar el Ejecutivo que la división de poderes es la base de la república”, criticó.
Resumen para apurados
- En Tucumán, el legislador Claudio Viña criticó el Presupuesto 2027 enviado por Osvaldo Jaldo a la Legislatura por considerar que delega facultades y evita controles a comunas.
- El proyecto oficial prevé $7,3 billones y leve superávit, pero la oposición advierte endeudamiento por U$S 250 millones y discrecionalidad en reasignaciones de partidas.
- De cara al recinto en diciembre, la discusión se tensa ante un año electoral clave, donde se define el nivel de control sobre los fondos públicos y las comunas rurales.
Se encuentra bajo estudio en la Legislatura el Presupuesto 2027, que prevé gastos por unos $7,3 billones ($7.350.180.000.000) para el funcionamiento de todo el Estado en 2027. El proyecto que giró el Poder Ejecutivo (PE), con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Daniel Abad (Economía y Producción) está siendo analizado por la comisión de Hacienda y Presupuesto. Y si bien todavía no se informó sobre un encuentro formal del comité que preside Carlos Gallia, la oposición ya lanzó duras críticas sobre la iniciativa.
Claudio Viña es el único legislador opositor que forma parte del comité que también integran Francisco Serra, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma y Sara Lazarte. En declaraciones a LA GACETA, el parlamentario que integra el armado de La Libertad Avanza lanzó numerosos reproches contra el articulado de la propuesta que llegó de Casa de Gobierno. “Una vez más el proyecto viene viciado. Más allá del monto total de $7,3 billones que luce desproporcionado -y del destino de esos fondos, que es fundamental-, es importante analizar el articulado”, lanzó. Y continuó: “el proyecto incluye una andanada de artículos que transfieren al PE facultades indelegables del Poder Legislativo, para asegurar al gobernador Jaldo y al ministro Abad, la suma del poder”.
"Gran esfuerzo económico"
Durante la presentación de la iniciativa, Jaldo destacó que se prevé el equilibrio fiscal, pese a que los ingresos superan a las erogaciones en $304,5 millones. “No es el Presupuesto del ajuste; es un presupuesto donde hay un gran esfuerzo económico y financiero para poder llegar a elaborarlo”, afirmó el mandatario al presentar las cifras. En este aspecto, remarcó que, aunque mínimo, el superávit marca una tendencia de “gastar menos de lo que ingresa” en un contexto nacional en el que la mayoría de los distritos transitan por el rojo fiscal en las cuentas públicas.
“Vaciaderos sin límite”
El líder de Nueva Fuerza, en tanto, mencionó que la iniciativa exime la aplicación de la Ley de Administración Financiera (N° 6.970) a las Comunas Rurales. “Las que luego se convierten en vaciaderos sin límite de dineros públicos, de los cuales no se rinde cuentas”, disparó. Señaló también que en el artículo 12 se faculta al PE a incrementar partidas con la mera comunicación a la Legislatura, y que artículo 15 permite incrementar el presupuesto de organismos autárquicos con aportes no reintegrables.
A su vez, observó que se prevé una autorización anticipada y sin fundamento para endeudarse en hasta un 10% del total de gastos de la provincia, es decir, un monto aproximado de $730.000 millones, con afectación de la coparticipación nacional. Además, Viña indicó que el artículo 17 autoriza al PE a contraer deuda en dólares por hasta U$S 250 millones, también afectando la coparticipación. En tanto que en el articulado también se incluye una autorización para que el Ejecutivo incremente el presupuesto con remanentes de ejercicios anteriores.
Atribuciones delegadas
“Un peligroso artículo, como el 27, faculta a la Secretaria de Hacienda a realizar adecuaciones presupuestarias por ‘instrumentos legales de modificación de estructura dictados entre octubre y diciembre de 2026’. Esto implica autorización difusa sobre instrumentos que aún no existen”, cuestionó el parlamentario que preside el bloque Compromiso Tucumán.
“Pareciera ignorar el PE que la división de poderes es la base de la república. El artículo 67 de la Constitución provincial es claro en cuanto a las atribuciones del Poder Legislativo.
Son facultades indelegables establecer el presupuesto, como así también su modificación”, expresó Viña, quien remarcó que son atribuciones de la Cámara autorizar empréstitos en vez de delegar esa facultad al PE. “El proyecto de presupuesto 2027 violenta todos estos principios y transforma al gobernador en un pseudo emperador comarcano que prescinde de control legislativo”, se quejó.
A modo de reflexión, el parlamentario alineado con LLA dijo que la iniciativa le permite a la Casa de Gobierno “manejar las 93 comunas rurales como cajeros automáticos para la política y mantener organismos autárquicos, que prestan servicios nulos o difusos a la comunidad, con presupuestos multimillonarios”. Cuestionó también que se le ceda al PE la posibilidad de modificar las asignaciones de partidas de cualquier área. Hace estéril la discusión parlamentaria sobre el destino de los fondos, ya que puede ser cambiado sin previo aviso”.
“El año electoral que se avecina, hace todavía más necesario que el presupuesto 2027, no se convierta en un ‘cheque en blanco’ para el gobernador”, criticó.
Por debajo de la pauta de Nación
Durante presentación de la iniciativa se mencionó que se ajustó por debajo de la pauta inflacionaria que el Gobierno nacional estimó para el año electoral (18%). De acuerdo con las cifras expuestas por el ministro de Economía y Producción, el incremento respecto del ejercicio vigente ($6,24 billones con la ampliación de partidas) es del 17,8%. De los $ 7,35 billones que se erogarán en el año electoral, el 51,52% serán destinados a esa obligación.