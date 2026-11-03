Un grupo de futbolistas denunció una millonaria estafa por la compra de propiedades en Estados Unidos

El dinero invertido por el grupo de deportistas asciende a una cifra millonaria. Facundo Fraga desembolsó 720.000 U$S, mientras que Leonardo Jara destinó 520.000 U$S a estas operaciones. Por su parte, Ezequiel Cerutti realizó inversiones por 320.000 U$S, Lucas Rodríguez aportó cerca de 180.000 U$S para la compra de tres casas, Gonzalo Maroni invirtió 170.000 U$S, Alejandro Gastón Mena aportó 110.000 U$S y Juan Francisco Brunetta sumó 105.000 U$S. A estas cifras se agregan los 79.000 U$S que Galletti destinó en forma directa a la remodelación y administración de su inmueble, alcanzando un total acumulado de más de 2,1 millones de U$S solo en el entorno de los jugadores.