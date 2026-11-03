Un grupo de futbolistas denunció una millonaria estafa por la compra de propiedades en Estados Unidos
Al menos seis jugadores y exjugadores perdieron más de U$S 2,1 millones tras invertir en propiedades en Baltimore. El entramado empresarial prometía rentabilidades en dólares con reuniones de lujo en La Plata, pero las viviendas registraban multas, deudas y abandono.
Resumen para apurados
- Futbolistas argentinos denunciaron en La Plata a empresarios por una estafa de U$S 2,1 millones en la compra de inmuebles en ruinas y con deudas en Baltimore, Estados Unidos.
- Desde 2021, los acusados captaban a las víctimas en hoteles de lujo en La Plata y Puerto Madero, prometiendo rentas en dólares por remodelar casas que resultaron inhabitables.
- La fiscalía de La Plata investiga presunta asociación ilícita y estafa, avanzando con peritajes contables y testimoniales para determinar la responsabilidad de los acusados.
Un grupo de al menos seis jugadores y exjugadores de fútbol denunció por estafa a un grupo de empresarios por la compra de propiedades en Estados Unidos que tendrían graves irregularidades. Al investigar la adquisición se habrían encontrado con que los modelos inmobiliarios registraban multas millonarias, deudas y otras transgresiones legales que no habrían advertido en un primer momento. Según el testimonio, los acuerdos firmados durante reuniones en hoteles de lujo prometían importantes rentabilidades.
Un grupo de empresarios fue acusado de engañar al menos a seis deportistas a través de la compra de propiedades en Estados Unidos. Se trata de cuatro socios inmobiliarios que operarían en La Plata y tendrían sede en territorio estadounidense. Según la presentación de los denunciantes, los acusados organizaban encuentros en hoteles de lujo en la capital bonaerense y Puerto Madero que se promocionaban junto a una red inmobiliaria de renombre.
Un grupo de futbolistas fue engañado en encuentros de lujo
Los denunciantes, entre los que se encuentran Lucas Ariel Rodríguez, Ezequiel Cerutti, Leonardo Jara, Juan Brunetta, Gonzalo Maroni, Alejandro Menna y Facundo Fraga señalaron que tanto el grupo de cuatro socios junto a la esposa de uno de ellos y su sobrino, que sería el contador, operaban a partir de estas citas. Allí generarían confianza entre los clientes, convenciéndolos de invertir en casas y departamentos al remodelar.
Pero las investigaciones de los damnificados les llevaron a descubrir que las propiedades registraban multas municipales millonarias, deudas impositivas, violaciones a exigencias de construcción o carecían de subdivisión registral legal para poder ser vendidas de forma independiente.
La investigación judicial en La Plata por la presunta estafa a jugadores
La UFI N° 3 de La Plata tomó la causa por presunta estafa inmobiliaria y asociación ilícita que quedó a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. El abogado Ignacio Fernández Camillo, que representa a los jugadores y otro grupo de damnificados, ya solicitó que se lleven a cabo una serie de medidas para avanzar con la investigación.
Según consignó TN, la denuncia fue presentada el viernes ante el fiscal general Héctor Vogliolo. Fernández Camillo describió que los hechos comenzaron a planificarse en La Plata por el grupo inversor, pero las operaciones se ejecutaban en Baltimore, Maryland, al noreste de Estados Unidos.
Cuándo los jugadores comenzaron a invertir
El primer caso comenzó en julio del 2021, cuando Emiliano Ezequiel Galletti, uno de los damnificados y hermano del jugador Luciano Galletti, compró una casa en Baltimore. “Si bien dicha inversión resultó exitosa inicialmente, los inquilinos causaron daños en el inmueble, por lo que la propiedad requería refacciones y tareas de mantenimiento”, contó en su denuncia.
Es ahí cuando conoció a uno de los denunciados, identificado con las siglas F. P., quien lo convenció de sumarse a sus proyectos bajo la modalidad “llave en mano” de la firma FPBC LLC, con rentabilidad anual de entre el 10 y el 11% en U$S. El objetivo era “adquirir, remodelar y administrar inmuebles”.
Dónde se ubicaban las propiedades en las que invertían los jugadores
Gran cantidad de las propiedades estaban ubicadas sobre la calle Lemmon Street y alrededores, en una zona residencial y con la mayor parte de las viviendas abandonadas. “Esto ya es La Plata Lemmon, estamos copando”, bromeó uno de los socios en medio de las negociaciones, según surge del expediente.
De acuerdo al testimonio de Galletti, el acusado le ofreció remodelar su propiedad y lo convenció de invertir en nuevos proyectos. La aparente solidez de la estructura comercial llevó al afectado a realizar desembolsos propios y también en representación de sus clientes del ámbito futbolístico quienes, al igual que él, terminaron siendo perjudicados por la organización.
Desembolsos de más de U$S 2,1 millones
La maniobra para captar fondos se apoyaba en una cuidada apariencia de solvencia moral y económica. Los acusados organizaban reuniones y viajes con los que deslumbraban a los inversores, trasladándolos a Baltimore para recorrer obras y casas terminadas. La calidez del trato, las invitaciones a restaurantes costosos y la presencia de personal latino en las oficinas generaron una falsa sensación de seguridad que facilitó la entrega de grandes sumas de dinero en efectivo.
El dinero invertido por el grupo de deportistas asciende a una cifra millonaria. Facundo Fraga desembolsó 720.000 U$S, mientras que Leonardo Jara destinó 520.000 U$S a estas operaciones. Por su parte, Ezequiel Cerutti realizó inversiones por 320.000 U$S, Lucas Rodríguez aportó cerca de 180.000 U$S para la compra de tres casas, Gonzalo Maroni invirtió 170.000 U$S, Alejandro Gastón Mena aportó 110.000 U$S y Juan Francisco Brunetta sumó 105.000 U$S. A estas cifras se agregan los 79.000 U$S que Galletti destinó en forma directa a la remodelación y administración de su inmueble, alcanzando un total acumulado de más de 2,1 millones de U$S solo en el entorno de los jugadores.
El estado de los inmuebles en los que invirtieron los jugadores
El escenario con el que se encontraron los compradores distaba mucho de las promesas iniciales. En la actualidad, muchas de las propiedades nunca fueron entregadas ni terminadas, figurando aún a nombre de FPBC LLC u otras empresas ajenas al grupo. Aquellas viviendas que sí se transfirieron se encuentran en ruinas, ocupadas e inactivas, con pesadas deudas acumuladas por servicios, impuestos a la propiedad y multas por violaciones al código de edificación y exigencias ambientales.
Frente a este panorama, la representación legal de las víctimas solicitó a la Justicia una serie de medidas de prueba para determinar el grado de responsabilidad de cada socio y del entorno familiar involucrado. Entre los requerimientos se incluyeron pericias contables sobre los recibos y registros societarios, la citación de testigos, pedidos de informes a la firma inmobiliaria y oficios a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Mientras la causa da sus primeros pasos, el fiscal Petit Bosnic ya convocó a declarar a varios de los denunciantes para avanzar en el esclarecimiento del hecho.