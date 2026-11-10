Conmoción en Catamarca: un niño de siete años murió tras caer de un juego en una plaza

Resumen para apurados
- Un niño de siete años murió en Saujil, Catamarca, tras sufrir un traumatismo de cráneo severo al caerse de un juego en una plaza pública.
- La víctima, Ian Argañaraz, fue derivada de urgencia a centros médicos de mayor complejidad, pero falleció horas después por un shock neurogénico irreversible.
- La Fiscalía de Andalgalá ordenó peritajes en el lugar para determinar si los juegos estaban dañados y toma testimonio a los testigos para esclarecer el hecho.
Un niño de siete años murió en Catamarca luego de sufrir un grave golpe en la cabeza al caer de uno de los juegos de una plaza. El hecho ocurrió en la localidad de Saujil y generó una profunda conmoción entre los vecinos.
Según la información difundida por medios locales, el pequeño, identificado como Ian Argañaraz, cayó desde uno de los juegos y sufrió un traumatismo de cráneo severo.
Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón y posteriormente derivado a una clínica de mayor complejidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible.
La investigación para determinar cómo ocurrió la caída
A raíz de lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre ellas, dispuso la realización de peritajes en la plaza donde ocurrió el accidente, con el objetivo de establecer cómo se produjo la caída y verificar si alguno de los juegos presentaba desperfectos o se encontraba en malas condiciones.
Además, los investigadores recibieron las declaraciones de las personas que presenciaron el episodio, cuyos testimonios serán incorporados a la causa.