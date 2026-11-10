Conmoción en Catamarca: un niño de siete años murió tras caer de un juego en una plaza

A raíz de lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre ellas, dispuso la realización de peritajes en la plaza donde ocurrió el accidente, con el objetivo de establecer cómo se produjo la caída y verificar si alguno de los juegos presentaba desperfectos o se encontraba en malas condiciones.