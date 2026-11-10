Seguridad

Conmoción en Catamarca: un niño de siete años murió tras caer de un juego en una plaza

El pequeño sufrió un grave traumatismo de cráneo y falleció horas después, pese a ser trasladado de urgencia a un centro de mayor complejidad. La Fiscalía ordenó peritajes en el lugar.

Ian Argañaraz cayó desde uno de los juegos y sufrió un traumatismo de cráneo severo.
Ian Argañaraz cayó desde uno de los juegos y sufrió un traumatismo de cráneo severo.
Por Redacción Seguridad 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Un niño de siete años murió en Saujil, Catamarca, tras sufrir un traumatismo de cráneo severo al caerse de un juego en una plaza pública.
  • La víctima, Ian Argañaraz, fue derivada de urgencia a centros médicos de mayor complejidad, pero falleció horas después por un shock neurogénico irreversible.
  • La Fiscalía de Andalgalá ordenó peritajes en el lugar para determinar si los juegos estaban dañados y toma testimonio a los testigos para esclarecer el hecho.
Resumen generado con IA

Un niño de siete  años murió en Catamarca luego de sufrir un grave golpe en la cabeza al caer de uno de los juegos de una plaza. El hecho ocurrió en la localidad de Saujil y generó una profunda conmoción entre los vecinos.

Según la información difundida por medios locales, el pequeño, identificado como Ian Argañaraz, cayó desde uno de los juegos y sufrió un traumatismo de cráneo severo. 

Tras el accidente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Eva Perón y posteriormente derivado a una clínica de mayor complejidad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo de cráneo grave que le provocó un shock neurogénico irreversible.

La investigación para determinar cómo ocurrió la caída

A raíz de lo sucedido, la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. Entre ellas, dispuso la realización de peritajes en la plaza donde ocurrió el accidente, con el objetivo de establecer cómo se produjo la caída y verificar si alguno de los juegos presentaba desperfectos o se encontraba en malas condiciones.

Además, los investigadores recibieron las declaraciones de las personas que presenciaron el episodio, cuyos testimonios serán incorporados a la causa.

Temas CatamarcaJuan Domingo PerónRedacción Seguridad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios