Barbie Simons perdió la herencia de su padre en una estafa millonaria a través de una mesa de dinero

La periodista Barbie Simons reveló públicamente que durante 2025 fue víctima de una estafa millonaria que la llevó a perder la totalidad de la herencia legada por su padre, el recordado conductor Leonardo Simons. El hecho trascendió durante una entrevista en el programa En subida (transmitido por la plataforma Blender y conducido por Pamela David), donde la cronista rompió el silencio tras escuchar un testimonio similar del periodista Lucas Bertero. Además del severo perjuicio patrimonial, el caso involucra una operatoria informal con decenas de damnificados y litigios judiciales abiertos en dos fueros.