Barbie Simons perdió la herencia de su padre en una estafa millonaria a través de una mesa de dinero
La periodista reveló que fue víctima de una maniobra fraudulenta que afectó a 26 personas y por la que inició demandas penales y civiles. Explicó que los fondos constituían su reserva de retiro y pertenecían al patrimonio acumulado por el conductor Leonardo Simons.
La periodista Barbie Simons reveló públicamente que durante 2025 fue víctima de una estafa millonaria que la llevó a perder la totalidad de la herencia legada por su padre, el recordado conductor Leonardo Simons. El hecho trascendió durante una entrevista en el programa En subida (transmitido por la plataforma Blender y conducido por Pamela David), donde la cronista rompió el silencio tras escuchar un testimonio similar del periodista Lucas Bertero. Además del severo perjuicio patrimonial, el caso involucra una operatoria informal con decenas de damnificados y litigios judiciales abiertos en dos fueros.
La estafa a Barbie Simons: 26 víctimas en una mesa de dinero
La maniobra pergeñada por la persona acusada consistió en la captación de capitales mediante una informal "mesa de dinero", un mecanismo privado al que la periodista confió una suma muy importante de dinero bajo la promesa de obtener rendimientos. Sin embargo, la operación concluyó en un fraude económico que no solo la perjudicó a ella, sino que afectó al menos a otras 25 personas que volcaron sus ahorros en el mismo esquema.
Ante la imposibilidad de recuperar el dinero, Simons emprendió acciones legales destinadas a sancionar al responsable y conseguir el resarcimiento de los daños. “Tuve un juicio penal, civil, todo. Pero esta persona resultó ser una estafadora y me estafó a mí y a 25 personas más”, precisó la periodista al detallar el curso que tomaron las actuaciones en los tribunales.
La herencia de Leonardo Simons: la pérdida del patrimonio familiar y la culpa
Más allá de las implicancias financieras, la comunicadora remarcó que el impacto más severo se dio en el terreno emocional. Los fondos perdidos representaban el fruto del trabajo y la trayectoria de Leonardo Simons en los medios de comunicación. Para Barbie, esa suma no constituía un ingreso de uso cotidiano, ya que se sostiene económicamente de forma independiente desde los 19 años.
Por el contrario, la heredera consideraba ese capital como un fondo de reserva intocable asignado a su previsión personal a largo plazo. “Nunca la había tocado, nunca dependí de esa plata, para mí eso era mi jubilación y mi vejez”, confesó al fundamentar el sentido de resguardo que le asignaba al patrimonio de su padre.
El desenlace de la inversión generó en la comunicadora un prolongado sentimiento de responsabilidad y dolor afectivo. Durante el reportaje, recordó los orígenes humildes del célebre presentador, quien a los 13 años comenzó vendiendo vinchas en la vía pública, y admitió haber atravesado una profunda angustia por sentir que había traicionado la memoria, el compromiso y el sacrificio de su padre.