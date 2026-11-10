El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

La imagen recorrió el mundo y causó estupor entre los aficionados al boxeo. El británico Zak Miller terminó con el rostro completamente desfigurado por una impresionante inflamación en la cabeza, luego de un choque accidental con su rival, Gully Powar, durante una pelea disputada el sábado en el AO Arena de Manchester. La lesión fue aumentando con el paso de los asaltos hasta que los médicos determinaron que no podía continuar.