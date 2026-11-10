DeportesMás deportes

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

Zak Miller sufrió una impresionante inflamación en la cabeza durante un combate por el título británico de peso pluma. Los médicos ordenaron suspender el enfrentamiento.

Zak Miller terminó desfigurado. Imagen The Sun.
Zak Miller terminó desfigurado. Imagen The Sun.
Por Redacción Deportes 10 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El boxeador Zak Miller sufrió una grave desfiguración el sábado en Manchester tras un choque accidental de cabezas ante Gully Powar por el título pluma británico.
  • La inflamación creció desde el quinto round hasta que los médicos pararon la pelea en el décimo, decretando la victoria de Powar por decisión técnica unánime.
  • La impactante lesión causó estupor global en el boxeo, mientras el equipo de Miller llevó alivio al confirmar su evolución favorable tras ser hospitalizado.
Resumen generado con IA

La imagen recorrió el mundo y causó estupor entre los aficionados al boxeo. El británico Zak Miller terminó con el rostro completamente desfigurado por una impresionante inflamación en la cabeza, luego de un choque accidental con su rival, Gully Powar, durante una pelea disputada el sábado en el AO Arena de Manchester. La lesión fue aumentando con el paso de los asaltos hasta que los médicos determinaron que no podía continuar.

El episodio ocurrió durante el combate por el título británico vacante de peso pluma, una de las peleas preliminares de la velada que tuvo como protagonistas principales a Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. Miller, de 29 años, se enfrentaba a Powar en un duelo que había comenzado con intensidad y constantes intercambios.

Todo cambió en el quinto round. Un choque involuntario de cabezas provocó una importante hinchazón sobre el ojo izquierdo de Miller, además de un corte sobre el derecho. Sin embargo, lo más preocupante fue la aparición de un hematoma en la parte superior derecha de la cabeza, que comenzó a crecer de manera considerable.

Zak Miller Zak Miller

Pese al aspecto de la lesión, el boxeador siguió en combate. En el noveno asalto, el médico del ring lo examinó y autorizó que continuara. Pero la inflamación no cedió. Un round después, el árbitro volvió a solicitar asistencia médica y esta vez la evaluación fue concluyente: Miller debía abandonar la pelea y ser trasladado a un hospital.

La escena sorprendió incluso a los especialistas que seguían el enfrentamiento. El excampeón mundial Carl Frampton, comentarista de la transmisión, no ocultó su asombro. "Es lo peor que he visto en mi vida", expresó al observar el estado del púgil.

En la misma línea, el periodista Ade Oladipo manifestó su preocupación: "He visto algunos hematomas en este deporte, pero este es uno de los peores que he visto en mi vida".

La decisión de los jueces y el estado de salud de Miller

Como la lesión se había producido por un choque accidental de cabezas y no por un golpe reglamentario, el combate no terminó por nocaut técnico. La definición quedó en manos de los jueces, que otorgaron una decisión técnica unánime a favor de Gully Powar, con tarjetas de 96-95, 97-95 y 96-94. De esa manera, se consagró campeón británico de peso pluma.

La preocupación por la salud de Miller continuó después del enfrentamiento. Kevin Maree, representante del boxeador, informó que había recibido atención médica en el estadio y que luego fue trasladado a un hospital para someterse a estudios y permanecer bajo observación.

Horas después llegó el mensaje que llevó tranquilidad. "Nos complace mucho anunciar que Zak Miller se encuentra bien tras la lesión de anoche", comunicó Maree. También señaló que los médicos estaban conformes con su evolución y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”
1

Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades”

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas
2

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán
3

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”
4

El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo
5

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Ranking notas premium
Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
1

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación
2

La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación

Los narcos la tienen cada vez más fácil
3

Los narcos la tienen cada vez más fácil

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias
4

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?

Más Noticias
Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

Pronóstico semanal: se esperan temperaturas superiores a los 35° y tormentas algunos días

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

La otra Córdoba que recibirá a León XIV: la mirada de un sacerdote sobre la pobreza detrás de la ciudad embellecida

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Ráfagas de hasta 100 km/h y nevadas: el SMN emitió alertas amarillas para este martes

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Comentarios