El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida”

Resumen para apurados
- El boxeador Zak Miller sufrió una grave desfiguración el sábado en Manchester tras un choque accidental de cabezas ante Gully Powar por el título pluma británico.
- La inflamación creció desde el quinto round hasta que los médicos pararon la pelea en el décimo, decretando la victoria de Powar por decisión técnica unánime.
- La impactante lesión causó estupor global en el boxeo, mientras el equipo de Miller llevó alivio al confirmar su evolución favorable tras ser hospitalizado.
La imagen recorrió el mundo y causó estupor entre los aficionados al boxeo. El británico Zak Miller terminó con el rostro completamente desfigurado por una impresionante inflamación en la cabeza, luego de un choque accidental con su rival, Gully Powar, durante una pelea disputada el sábado en el AO Arena de Manchester. La lesión fue aumentando con el paso de los asaltos hasta que los médicos determinaron que no podía continuar.
El episodio ocurrió durante el combate por el título británico vacante de peso pluma, una de las peleas preliminares de la velada que tuvo como protagonistas principales a Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. Miller, de 29 años, se enfrentaba a Powar en un duelo que había comenzado con intensidad y constantes intercambios.
Todo cambió en el quinto round. Un choque involuntario de cabezas provocó una importante hinchazón sobre el ojo izquierdo de Miller, además de un corte sobre el derecho. Sin embargo, lo más preocupante fue la aparición de un hematoma en la parte superior derecha de la cabeza, que comenzó a crecer de manera considerable.
Pese al aspecto de la lesión, el boxeador siguió en combate. En el noveno asalto, el médico del ring lo examinó y autorizó que continuara. Pero la inflamación no cedió. Un round después, el árbitro volvió a solicitar asistencia médica y esta vez la evaluación fue concluyente: Miller debía abandonar la pelea y ser trasladado a un hospital.
La escena sorprendió incluso a los especialistas que seguían el enfrentamiento. El excampeón mundial Carl Frampton, comentarista de la transmisión, no ocultó su asombro. "Es lo peor que he visto en mi vida", expresó al observar el estado del púgil.
En la misma línea, el periodista Ade Oladipo manifestó su preocupación: "He visto algunos hematomas en este deporte, pero este es uno de los peores que he visto en mi vida".
That does NOT look good for Zak Miller! 🫣 #BuatsiHutchinson2 | Live NOW on DAZN ▪️ https://t.co/Pe5QB27ZhR— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 7, 2026
La decisión de los jueces y el estado de salud de Miller
Como la lesión se había producido por un choque accidental de cabezas y no por un golpe reglamentario, el combate no terminó por nocaut técnico. La definición quedó en manos de los jueces, que otorgaron una decisión técnica unánime a favor de Gully Powar, con tarjetas de 96-95, 97-95 y 96-94. De esa manera, se consagró campeón británico de peso pluma.
La preocupación por la salud de Miller continuó después del enfrentamiento. Kevin Maree, representante del boxeador, informó que había recibido atención médica en el estadio y que luego fue trasladado a un hospital para someterse a estudios y permanecer bajo observación.
Horas después llegó el mensaje que llevó tranquilidad. "Nos complace mucho anunciar que Zak Miller se encuentra bien tras la lesión de anoche", comunicó Maree. También señaló que los médicos estaban conformes con su evolución y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas.