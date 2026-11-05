La conexión de Tucumán con Panamá suma una nueva frecuencia y se evalúa la llegada de Avianca
Resumen para apurados
- Copa Airlines sumará en dos meses un cuarto vuelo semanal entre Tucumán y Panamá debido a la alta ocupación del 93%, según confirmó la Federación Económica de Tucumán.
- La ruta opera con tres frecuencias desde septiembre. Además, técnicos de Avianca visitaron la provincia recientemente para evaluar vuelos comerciales y de carga.
- La ampliación potenciará la conexión internacional del norte argentino con Europa y EE. UU. vía Panamá, además de abrir nuevas oportunidades comerciales y logísticas.
Tucumán sumará un nuevo vuelo de Copa Airlines. La aerolínea panameña agregará una cuarta frecuencia semanal desde la provincia, impulsada por los buenos números en la ocupación de asientos, confirmó Héctor Viñuales, presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET).
El titular de la FET explicó que la medida responde a un informe reciente de la propia compañía. "Copa sacó hace poco más de un mes un informe de cómo funciona cada una de sus líneas en cada país. En el caso de Argentina, el porcentaje de mayor ocupación en los vuelos de Copa es la ciudad de Tucumán", dijo en declaraciones a LG Play.
"No es que Tucumán tenga más turistas, porque tenemos tres vuelos por semana mientras que Buenos Aires tiene siete u ocho, pero nosotros estamos con el mayor número de ocupación: estamos cerca del 93% por avión", detalló y añadió: "Eso hace que hoy ya esté decidido que dentro de uno o dos meses empiece el cuarto vuelo".
La conexión con Panamá, que comenzó a operar en septiembre del año pasado, no solo abrió las puertas al turismo extranjero, sino que conectó a Tucumán con un Hub en Centroamérica que enlaza con más de 80 destinos en Estados Unidos y Europa.
"Son noticias, hay que seguir trabajando. Nosotros lo seguimos haciendo pensando en que Tucumán tiene que crecer, tiene todo el potencial y tiene una industria potente", dijo el dirigente empresarial.
La posible llegada de Avianca
Viñuales reveló que, a través de gestiones de la FET, el Ente Tucumán Turismo (ETT) y el embajador de Colombia, Mario Verón Guerra, la provincia recibió hace dos semanas la visita de dos técnicos evaluadores de Avianca. Uno se enfocó en el área de pasajeros y el otro en la carga.
"Se les mostraron nuestras fábricas por el tema de la carga, porque el negocio del avión va por carga y pasajeros; se han ido muy conformes y sorprendidos del movimiento comercial y de gente que tiene Tucumán", señaló.
En esa línea, destacó el potencial del centro comercial local: "Pocas ciudades tienen el centro que tenemos nosotros, es por eso que tenemos que trabajar para que no se nos caiga".