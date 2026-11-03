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Qué es “Comprá seguro, evitá estafas”, la campaña para proteger a los viajeros de Tucumán

El Ente Tucumán Turismo, junto con entidades del sector privado, lanzó una iniciativa para prevenir engaños en la contratación de paquetes turísticos. Detalles.

IMAGEN ILUSTRATIVA
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Por Redacción Economía Hace 37 Min

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo lanzó junto a entidades privadas la campaña "Comprá seguro, evitá estafas" en Tucumán para prevenir fraudes digitales en viajes.
  • La iniciativa surge tras la desregulación nacional y recomienda verificar agencias en registros oficiales, no transferir a cuentas personales y exigir factura de compra.
  • Las autoridades buscan respaldar a las agencias formales, proteger los ahorros de los turistas y dar certidumbre a una actividad clave para la economía de la provincia.
Resumen generado con IA

Planificar un viaje puede demandar meses de ahorro y organización. Sin embargo, una oferta demasiado tentadora en las redes sociales puede terminar convirtiendo esa ilusión en una estafa. Frente al crecimiento de perfiles falsos y propuestas turísticas sin respaldo, el Ente Tucumán Turismo (ETT) presentó la campaña de concientización “Comprá seguro, evitá estafas”, destinada a proteger a los viajeros de la provincia.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Tucumana de Agentes de Viajes y Turismo (ATAVYT) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El objetivo es promover contrataciones responsables y brindar herramientas para que los consumidores puedan verificar la legitimidad de las agencias antes de realizar un pago.

La presentación estuvo encabezada por el presidente del ETT, Domingo Amaya; la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva; el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; y el titular de ATAVYT, Jorge Acosta.

Durante el encuentro, Amaya destacó el compromiso de la Provincia con la protección de los consumidores y el acompañamiento a las empresas que trabajan dentro de la formalidad. 

“El Gobierno Nacional desreguló esta situación, pero nosotros como Provincia no le damos la espalda a quienes hacen las cosas bien y sobre todo al usuario. Es un compromiso de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, el de trabajar a la par junto al sector privado”, afirmó.

Cómo evitar estafas al contratar un viaje

Uno de los principales consejos de la campaña es comprobar que la agencia de viajes esté debidamente registrada. Para eso, los usuarios pueden consultar el Registro Nacional de Agencias de Viajes (RNAV), disponible en agenciasdeviajes.ar, donde es posible verificar los datos de las empresas.

También se puede consultar el listado de agencias asociadas a ATAVYT en atavyt.com.ar/membership. La entidad ofrece, además, un canal para gestionar reclamos vinculados con sus miembros.

Entre las principales recomendaciones para evitar engaños, la campaña destaca:

Desconfiar de los precios demasiado bajos: las ofertas muy por debajo de los valores habituales pueden esconder maniobras fraudulentas.

Evitar transferencias a cuentas personales: es importante comprobar que los datos de pago correspondan a la empresa contratada.

Verificar los canales de contacto: utilizar teléfonos, correos y sitios web corporativos, y no confiar en enlaces de procedencia dudosa.

Solicitar siempre la factura: es el comprobante legal de la operación y permite contar con un respaldo ante cualquier inconveniente.

El respaldo de las agencias habilitadas

La campaña también apunta a poner en valor el trabajo de las agencias que desarrollan su actividad de manera formal. Desde el sector sostienen que la contratación de empresas registradas permite contar con mayores garantías y fortalecer la confianza entre prestadores y viajeros.

En ese sentido, Acosta explicó que la propuesta busca jerarquizar una actividad que genera empleo y dinamiza la economía provincial. Además, remarcó que los consumidores deben conocer con precisión quién les brinda el servicio y cuáles son las prestaciones incluidas en la compra.

“Cada viaje debe conservar la ilusión con la que fue planeado, y la primera decisión debe ser contratar de manera segura. Hay que saber quién me brinda el servicio, si está debidamente registrado y pedir la factura donde se detalla cada uno de los ítems que estoy comprando”, concluyó.

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