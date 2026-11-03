Qué es “Comprá seguro, evitá estafas”, la campaña para proteger a los viajeros de Tucumán

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Tucumana de Agentes de Viajes y Turismo (ATAVYT) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). El objetivo es promover contrataciones responsables y brindar herramientas para que los consumidores puedan verificar la legitimidad de las agencias antes de realizar un pago.