Pareceres II: el riesgo país tiene más elementos internos que externos

Los inconvenientes con esa actitud son, primero, las fricciones políticas. La diplomacia presidencial tiene problemas cuando no escucha a los profesionales. Eso mina tanto la confianza como el esfuerzo para justificar internamente los tratos con EEUU. Porque Trump no termina de entender que no negocia con otros empresarios, que casi siempre deciden solos, o con un alcalde, que incluso de una ciudad grande es débil frente a un multimillonario, sino con líderes de países con sus complejidades internas. Segundo inconveniente, los efectos en los precios domésticos. Aranceles mayores implican precios mayores tanto en bienes de consumo final como en insumos y bienes de capital. Con proteccionismo no se pueden tener mucho empleo tradicional y bienes baratos al mismo tiempo. Y uno más, la variabilidad. Los cambios descriptos ocurrieron en pocos meses ¿Cómo puede un empresario planificar, invertir o contratar si no sabe cuáles serán las reglas del comercio exterior?