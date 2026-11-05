El riesgo país se disparó a 927 puntos: qué hay detrás de la fuerte suba

Resumen para apurados
- El riesgo país argentino trepó este jueves a 927 puntos por incertidumbre política local y reveses electorales de aliados del Gobierno en el exterior, según JP Morgan.
- El índice subió 8,8% en una jornada y acumuló un alza del 62% desde octubre. La disparada coincidió con caídas del 3,5% en bonos soberanos y del 5% en la Bolsa porteña.
- La suba traba los planes del Gobierno para volver al crédito internacional y genera dudas sobre el futuro respaldo financiero de EE.UU. si la economía local no reactiva.
El riesgo país argentino volvió a escalar este jueves 5 de noviembre y alcanzó los 927 puntos básicos, su nivel más alto de los últimos meses. El indicador que elabora JP Morgan avanzó 75 unidades respecto del cierre del miércoles, cuando había terminado en 852 puntos, lo que representa una suba del 8,8% en una sola jornada.
La tendencia también se refleja en la evolución mensual. El 6 de octubre, el indicador se ubicaba en 573 puntos básicos. Desde entonces, acumuló un incremento de 354 unidades, equivalente a aproximadamente un 62%, hasta alcanzar los valores que mostraban las pizarras de Rava durante la jornada.
La escalada estuvo acompañada por fuertes pérdidas en los activos financieros argentinos. Los bonos en dólares cayeron hasta un 3,5%, con los Globales 2038 y 2035 entre los más afectados, con retrocesos de alrededor del 3,2%.
En la Bolsa porteña, el índice líder se desplomó un 5%, hasta los 83.785 puntos. Entre las acciones más castigadas se destacó Grupo Supervielle, con una baja del 4,2%, seguido por Central Puerto (-3,9%), Telecom e YPF, ambas con retrocesos del 3,7%.
El deterioro también se había reflejado en la rueda anterior, cuando los bonos Bonares retrocedieron alrededor de un 1,2% y los Globales perdieron cerca de un 1%. El movimiento evidencia la mayor cautela de los inversores frente a los activos locales.
La preocupación del mercado se profundiza porque el riesgo país no solo superó la barrera de los 900 puntos, sino que aceleró su tendencia alcista después de permanecer durante varios meses en niveles considerablemente más bajos. El indicador también se mantiene elevado frente a la intención del Gobierno de regresar al mercado internacional de deuda.
Qué factores explican la escalada del riesgo país
La pregunta que se hacen los inversores es qué cambió en las últimas semanas para que Argentina pasara de los 573 puntos registrados a comienzos de octubre a los niveles actuales, y cuánto de ese movimiento responde al contexto internacional y cuánto a las dificultades propias de la economía local.
Entre los factores que explican la suba aparecen la incertidumbre política y electoral de cara a 2027, las dudas sobre la continuidad del programa económico, la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos y un escenario internacional marcado por tasas de interés elevadas.
En el frente externo, dos resultados electorales modificaron las expectativas sobre el escenario político: el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, y la derrota republicana en las elecciones de medio término estadounidenses, que dejó a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso. Ambos resultados representan un revés para los principales aliados políticos de Javier Milei en el exterior.
Para el analista Andrés Reschini, Argentina ingresó en una etapa en la que los inversores adoptaron una postura más cautelosa frente a los activos locales, especialmente los bonos soberanos en moneda extranjera.
“Las dudas sobre los lineamientos políticos que regirán luego de 2027 se profundizaron luego del triunfo de Lula en Brasil y puede que también con la derrota de Trump en las Mid Term”, señaló. Además, advirtió que por ahora no aparecen demasiados argumentos desde el frente interno que permitan disipar esas preocupaciones.
Reschini también puso el foco en la evolución de la actividad económica y el crédito. Si bien observó algunas señales incipientes de mejora en los indicadores de mora y financiamiento, consideró que todavía no son suficientes para modificar el ánimo del mercado.
“Alguna mejora incipiente en la mora y en el crédito que no son suficientes para cambiar el humor del mercado”, resumió.
Por su parte, el asesor financiero Gastón Lentini también vinculó el cambio de expectativas con el escenario internacional. A su entender, las derrotas electorales de los aliados de Milei en Brasil y Estados Unidos representan una modificación relevante para la posición geopolítica del Gobierno argentino.
En el caso estadounidense, advirtió que la nueva composición del Congreso podría limitar la capacidad de Donald Trump para avanzar con su agenda legislativa. También señaló que el mercado internacional enfrenta nuevas fuentes de incertidumbre, entre ellas las discusiones sobre iniciativas impulsadas por senadores demócratas para limitar el desarrollo de la inteligencia artificial.
“Si Estados Unidos se pone más riesgoso, el mundo se pone más riesgoso”, planteó Lentini. Según su análisis, ese escenario repercute sobre Argentina tanto por su impacto en los activos financieros como por la posibilidad de que Washington modifique su relación con la administración de Milei.
El temor a perder el respaldo financiero de Estados Unidos
Uno de los puntos que más preocupa a Lentini es la posibilidad de que el Tesoro estadounidense enfrente mayores restricciones para volver a respaldar financieramente a la Argentina.
El asesor advirtió sobre una iniciativa legislativa que buscaría impedir que ese organismo pueda repetir una asistencia como la que encabezó Scott Bessent durante la tensión cambiaria y electoral de 2025.
Ese factor podría cobrar mayor relevancia si la economía argentina no consigue mostrar una recuperación más contundente. Para Lentini, la situación política interna también puede convertirse en una fuente de presión sobre los activos financieros si el Gobierno no logra mejorar sus niveles de respaldo.
“Si Milei no levanta su imagen o la economía no reactiva desde la famosa micro, las chances de reelección pueden ir bajando”, advirtió.
Cómo operaron las bolsas del mundo
El escenario internacional también estuvo marcado por fuertes movimientos en los principales mercados financieros. Wall Street registró importantes pérdidas, especialmente en las acciones vinculadas con los semiconductores, después de que la victoria de los demócratas en las elecciones de medio término de Estados Unidos alimentara los temores a mayores regulaciones sobre el sector. El movimiento revirtió la tendencia de la rueda anterior.
En el mercado energético, los futuros del petróleo Brent se desplomaron casi un 9% durante la noche y perforaron los U$S 100 por barril por primera vez en dos meses. El crudo acumuló una caída cercana al 20% en lo que va de la semana, con perspectivas de registrar su mayor pérdida semanal desde abril de 2020.
Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana se observó un ligero rebote. El Brent, referencia para gran parte del mundo, incluida Argentina, avanzó un 1,6%, hasta los U$S 96,17 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI subió un 0,8%, hasta los U$S 88,92.
En ese contexto, el S&P 500, índice que agrupa a las principales empresas de Wall Street, retrocedió un 1,17%. El Nasdaq Composite, con fuerte presencia de compañías tecnológicas, se desplomó un 3,17%, mientras que el industrial Dow Jones cayó un 0,68%.
En Europa, las acciones tecnológicas representan una porción menor del mercado general, dominado principalmente por los sectores bancario y farmacéutico. Ambos sectores registraron un fuerte repunte este jueves, lo que limitó las pérdidas del Euro Stoxx, que bajó apenas un 0,17%.
En los principales mercados europeos, el DAX alemán retrocedió un 0,20%, mientras que el CAC francés avanzó un 0,58%. Fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido subió un 0,41%.
Los mercados asiáticos, con una importante exposición a las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, registraron fuertes pérdidas. El Kospi surcoreano se desplomó un 5,28% y el Nikkei 225 japonés cayó un 1,66%. En contraste, el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 3,67% y la Bolsa de Shanghái subió un 0,10%.