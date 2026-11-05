El riesgo país se disparó a 927 puntos: qué hay detrás de la fuerte suba

En el frente externo, dos resultados electorales modificaron las expectativas sobre el escenario político: el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, y la derrota republicana en las elecciones de medio término estadounidenses, que dejó a los demócratas con el control de ambas cámaras del Congreso. Ambos resultados representan un revés para los principales aliados políticos de Javier Milei en el exterior.