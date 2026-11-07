Unión del Norte venció a Atlético Concepción y se subió a la cima del grupo C

En el grupo D, Ateneo Parroquial Alderetes superó 3-1 a San Pablo, con goles de Exequiel Narese, Matías Smith y Hernán Brylko. Cristian Ibáñez descontó para los “Paulistanos”. El “Expreso del Este”, dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo, alcanzó los 15 puntos y conserva sus posibilidades de clasificarse entre los cuatro primeros, ya que todavía debe disputar varios encuentros postergados. Se encuentra a cuatro unidades de los líderes Bella Vista y Famaillá, a tres de San Fernando y a dos de Almirante Brown.