Unión del Norte venció a Atlético Concepción y se subió a la cima del grupo C
El equipo dirigido por Mauricio Galván se impuso 1-0 y quedó como único líder a dos fechas del cierre de la fase inicial del Torneo Clausura de Primera A. Además, hubo triunfos de San Juan, Ateneo Parroquial Alderetes, Alto Verde y Deportivo Graneros.
Resumen para apurados
- Unión del Norte venció 1-0 a Atlético Concepción en Tucumán por la fecha 12 de la Liga provincial y alcanzó la cima del grupo C.
- Con un gol tempranero de Gonzalo Aguirre y un rival expulsado, el equipo dirigido por Mauricio Galván sumó su séptima victoria en el torneo.
- A dos fechas del cierre de la fase inicial, el club buscará sostener el liderato para evitar una fase previa en los playoffs del torneo.
Con un gol del volante Gonzalo Aguirre en los primeros minutos del partido, Unión del Norte venció 1-0 a Atlético Concepción y se convirtió en el nuevo líder del grupo C, a dos fechas de la finalización de la fase inicial del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol, en la continuidad de la jornada 12.
El equipo dirigido por Mauricio Galván atraviesa un gran presente, con siete victorias, cuatro empates y una derrota. Ya clasificado a los playoffs, al igual que Atlético Concepción y Garmendia FC, buscará terminar en lo más alto de su zona para evitar una instancia adicional de eliminación. Durante el encuentro, el árbitro Juan José Sotelo expulsó a Marcelo Domínguez, del conjunto visitante.
Por el mismo grupo, San Juan derrotó 1-0 a Cruz Alta como visitante y se mantiene en el cuarto puesto.
En el grupo D, Ateneo Parroquial Alderetes superó 3-1 a San Pablo, con goles de Exequiel Narese, Matías Smith y Hernán Brylko. Cristian Ibáñez descontó para los “Paulistanos”. El “Expreso del Este”, dirigido por la dupla Maximiliano Romano-Sergio Lobo, alcanzó los 15 puntos y conserva sus posibilidades de clasificarse entre los cuatro primeros, ya que todavía debe disputar varios encuentros postergados. Se encuentra a cuatro unidades de los líderes Bella Vista y Famaillá, a tres de San Fernando y a dos de Almirante Brown.
Por el grupo E, Alto Verde venció 3-1 a Santa Rosa como visitante, con un doblete de Nicolás “Pulga” Rodríguez y otro tanto de Álvaro Brizuela. Con este resultado, alcanzó a Unión Simoca en el segundo puesto, ambos con 18 puntos, a cuatro del líder e invicto Concepción FC (22).
En tanto, por el grupo F, Social y Deportivo Graneros derrotó 2-1 a Sportivo Trinidad como visitante. Juan Luna abrió el marcador para el local, pero Leandro Gómez y Benjamín Ruiz Rodríguez, de penal sobre el final, dieron vuelta el resultado. El equipo dirigido por Hugo Corbalán, campeón del Apertura, llegó a los 20 puntos y se ubica tercero, ya clasificado junto a Deportivo Aguilares (28) y Jorge Newbery (21).
La continuidad de la fecha
La actividad continuará el domingo, desde las 16, con los encuentros Experimental-Villa Mitre, All Boys-San Fernando, Jorge Newbery-Deportivo Aguilares y Deportivo Llorens-Santa Ana.
El lunes, también desde las 16, jugarán Lastenia-Garmendia FC, Ñuñorco-Azucarera Argentina, Unión Simoca-La Providencia y Deportivo Marapa-San Lorenzo de Santa Ana.
La programación seguirá el martes, desde las 16, con Atlético Tucumán-Amalia, en San Jorge, y se completará el miércoles con el enfrentamiento entre San Ramón y Concepción FC.