Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

Resumen para apurados
- El delantero de Tenerife Jesús de Miguel murió este martes tras chocar contra el arquero de Andorra, Jesús Owono, en un partido de Segunda División en España.
- El arquero salió a despejar un pelotazo e impactó su rodilla en el pecho del atacante, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue derivado al hospital.
- Expulsado por la jugada, Owono afronta entre cuatro y doce fechas de sanción, en medio de la conmoción que sacude a todo el fútbol español por la tragedia.
El fútbol español está conmocionado por la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife, que falleció este martes a los 30 años. El atacante estaba internado tras un fuerte choque con Jesús Owono, arquero de Andorra, durante el partido que ambos equipos disputaron por la Segunda División en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
De Miguel intentaba controlar la pelota en el mediocampo cuando Owono salió de su área para despejar un pelotazo largo y lo golpeó con la rodilla en el pecho. Según la prensa española, el delantero sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue reanimado en la cancha, donde el equipo médico lo atendió durante más de cinco minutos. Después fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde murió.
Quién es Jesús Owono
Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Su familia se mudó a España cuando él era chico, y el arquero siempre destacó el esfuerzo de sus padres para que pudiera cumplir su sueño. “Juego a fútbol por mi familia”, reconoció en una entrevista.
Se formó en el fútbol español y tuvo su primera oportunidad en Alavés, con el que debutó en Primera División el 2 de enero de 2022. En el club vasco jugó 20 partidos oficiales, y en julio de 2025 llegó a Andorra, primero a préstamo y después de manera definitiva. Además, es internacional con Guinea Ecuatorial: recibió su primera convocatoria en septiembre de 2018, con apenas 17 años, y debutó el 25 de marzo de 2019, en un amistoso ante Arabia Saudita.
Fuera de la cancha, Owono mostró una faceta poco conocida. Es fanático del universo Marvel y colecciona figuras de personajes como Venom y Thanos. También contó que suele escuchar música clásica para concentrarse: “Yo cuando tengo que estudiar, me pongo ahí mis temas de Beethoven”, dijo en aquella entrevista.
En la jugada, el árbitro lo expulsó por impactar con la pierna en alto y con fuerza excesiva, y según el diario AS podría recibir una suspensión de entre cuatro y 12 partidos. Según el diario Sport, el arquero está “profundamente afectado” y quiere comunicarse con la familia de De Miguel cuando sea el momento adecuado. Andorra, que preside Gerard Piqué, se mostró “con el corazón roto y devastado”. “Lo siento con toda mi alma”, escribió el ex defensor, mientras que Tenerife expresó que está “roto de dolor”.