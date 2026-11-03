Quién es Jesús Owono, el arquero que chocó con el futbolista de Tenerife que murió

En la jugada, el árbitro lo expulsó por impactar con la pierna en alto y con fuerza excesiva, y según el diario AS podría recibir una suspensión de entre cuatro y 12 partidos. Según el diario Sport, el arquero está “profundamente afectado” y quiere comunicarse con la familia de De Miguel cuando sea el momento adecuado. Andorra, que preside Gerard Piqué, se mostró “con el corazón roto y devastado”. “Lo siento con toda mi alma”, escribió el ex defensor, mientras que Tenerife expresó que está “roto de dolor”.