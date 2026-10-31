Liga Tucumana: se definieron los clubes que jugarán las finales por los ascensos en la Primera B

Los restantes dos pasajes a semifinales se definieron por la mínima diferencia. Sacachispas derrotó 1 a 0 a Alianza Deportiva con un gol de Luciano Salas en un trámite parejo. Por su parte, La Florida se quedó con el último cupo al vencer 1 a 0 a Deportivo Trancas. De esta manera, el cuadro de semifinales quedó conformado con los duelos entre El Rejunte FC frente a Sacachispas y Eudoro Avellaneda ante La Florida, cruces que definirán a los dos nuevos participantes de la Primera División para la próxima temporada.