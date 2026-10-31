Liga Tucumana: se definieron los clubes que jugarán las finales por los ascensos en la Primera B

Resumen para apurados
- El Rejunte, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida pasaron a semifinales de la Primera B tucumana para disputar dos ascensos a la máxima categoría.
- En cuartos, El Rejunte venció 6-2 a Unión del Valle y Eudoro Avellaneda 4-0 a Fundación Mapa. Sacachispas y La Florida clasificaron ganando 1-0 sus llaves.
- Las semifinales cruzarán a El Rejunte con Sacachispas y a Eudoro Avellaneda con La Florida; los vencedores asegurarán su boleto en la Primera A provincial.
Tras completarse los cuartos de final de la Primera B de laLiga Tucumana de Fútbol, quedaron confirmados los cuatro equipos clasificados a las semifinales: El Rejunte FC, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida ganaron sus respectivos compromisos y disputarán las dos llaves que otorgarán los ascensos a la máxima categoría del fútbol provincial.
Rejunte FC superó 6 a 2 a Unión del Valle a partir de una marcada efectividad ofensiva. El conjunto de Los Ralos construyó la diferencia con dos tantos de Braian Torres, dos de Benjamín Herrera y las conversiones de Agustín Valdez y Luis Alderete, mientras que Lisandro Andrade y Braian Pastrana anotaron los descuentos del equipo vallisto.
La misma diferencia sacó Eudoro Avellaneda para asegurar su lugar en la siguiente ronda: fue 4 a 0 sobre Fundación Mapa con un doblete de Yamil Martínez y los aportes de Sebastián Díaz y Mariano Nobau.
Los restantes dos pasajes a semifinales se definieron por la mínima diferencia. Sacachispas derrotó 1 a 0 a Alianza Deportiva con un gol de Luciano Salas en un trámite parejo. Por su parte, La Florida se quedó con el último cupo al vencer 1 a 0 a Deportivo Trancas. De esta manera, el cuadro de semifinales quedó conformado con los duelos entre El Rejunte FC frente a Sacachispas y Eudoro Avellaneda ante La Florida, cruces que definirán a los dos nuevos participantes de la Primera División para la próxima temporada.