El Rejunte FC hizo historia en Los Ralos: ascendió a Primera A en su primera temporada
El equipo de la Fundación Apostemos por el Futuro logró el ascenso a la máxima categoría liguista tras una destacada campaña. El festejo estuvo marcado por el recuerdo de César “Tigre” Ruiz, futbolista del plantel que falleció meses atrás.
Resumen para apurados
- El Rejunte FC ascendió a la Primera A de la Liga Tucumana en Los Ralos tras vencer 2-0 a Sacachispas, logrando el hito en su temporada debut.
- El equipo superó la semifinal con goles de Torres y Luna, en un torneo marcado emotivamente por el duelo tras la muerte de su delantero César Ruiz.
- La Fundación Apostemos por el Futuro consolida su proyecto deportivo y enfrentará el desafío de competir en la división de élite liguista en 2027.
El fútbol de Los Ralos está de fiesta. El Rejunte FC, equipo de la Fundación Apostemos por el Futuro, consiguió el ascenso a la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol y escribió una página histórica para la institución. En su primera temporada en la categoría de ascenso, el conjunto alcanzó el objetivo y en 2027 competirá en la máxima división del fútbol liguista.
Uno de los encuentros decisivos de la campaña fue la victoria por 2-0 frente a Sacachispas, en cancha de Almirante Brown, por una de las semifinales del certamen. El equipo de Los Ralos resolvió el encuentro durante el primer tiempo, gracias a los goles del delantero Braian Torres y del defensor Emmanuel Nicolás Luna.
El partido también tuvo una incidencia disciplinaria importante. Después de la apertura del marcador, el árbitro Axel Santillán expulsó al arquero de Sacachispas, José Maximiliano Sanna, por exceso verbal. Con la ventaja en el resultado y un futbolista más, El Rejunte consiguió sostener la diferencia y dio otro paso fundamental hacia el ascenso.
Sin embargo, la historia de esta campaña estuvo atravesada por una situación que excedió lo deportivo. Meses atrás, el plantel sufrió la pérdida de César “Tigre” Ruiz, delantero del equipo que falleció en un accidente. Su muerte provocó una profunda tristeza entre sus compañeros, el cuerpo técnico y quienes forman parte de la institución.
Por eso, la celebración tuvo un significado especial. Después del pitazo final, varios futbolistas comenzaron a recorrer de rodillas el campo de juego, en una expresión de emoción y agradecimiento. Entre abrazos y lágrimas, el plantel recordó a Ruiz y le dedicó una conquista que también lo tuvo como protagonista a lo largo de esta historia.
El ascenso fue el resultado de una campaña que combinó buenos rendimientos deportivos con el compromiso de un grupo que debió sobreponerse a un momento especialmente doloroso. La alegría por alcanzar la Primera A se mezcló así con el recuerdo de un compañero cuya ausencia se hizo sentir durante los festejos.
Los protagonistas del ascenso
El plantel de El Rejunte FC estuvo integrado por Benjamín Marcelo Luna, Mauro Ezequiel Molina, Kevin Samuel Jiménez, Elías Agustín Valdez Sanguedolce, Samuel Maximiliano Villagra, Emmanuel Nicolás Luna, Javier Antonio Mangarella, Paulo Javier Frías, Braian Alesandro Torres, Francisco Joel Velardez, Héctor Benjamín Herrera, Carlos Domingo Rivas, Fernando Nicolás Santillán, Juan José Carrizo, Daniel Fernando Trejo, Gabriel Iván Alberto Lencina, Nahuel Miguel Montenegro y Luis Andrés Alderete.
El cuerpo técnico estuvo conformado por Miguel Omar Albarado, Roberto Marcelo Gómez, Marcos Rubén Leonardo Molina y José Manuel Palavecino, quienes acompañaron al equipo durante la campaña.
Para la Fundación Apostemos por el Futuro, el logro representa un paso importante en su proyecto deportivo e institucional. La entidad, que desarrolla su actividad en Los Ralos, tendrá ahora el desafío de competir frente a los principales equipos de la Liga Tucumana y consolidarse en una categoría de mayor exigencia.
Mientras comienza a proyectar su participación en la temporada 2027, El Rejunte disfruta de una conquista histórica. En apenas un año consiguió llegar a la máxima categoría liguista y le dio a Los Ralos un nuevo motivo para celebrar. Un ascenso que quedará asociado tanto a los resultados dentro de la cancha como al recuerdo de César “Tigre” Ruiz, presente en cada abrazo de los festejos.