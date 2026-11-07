El Rejunte FC hizo historia en Los Ralos: ascendió a Primera A en su primera temporada

El fútbol de Los Ralos está de fiesta. El Rejunte FC, equipo de la Fundación Apostemos por el Futuro, consiguió el ascenso a la Primera A de la Liga Tucumana de Fútbol y escribió una página histórica para la institución. En su primera temporada en la categoría de ascenso, el conjunto alcanzó el objetivo y en 2027 competirá en la máxima división del fútbol liguista.