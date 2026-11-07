Una auxiliar tucumana del Cottolengo Don Orione fue elegida para ver al Papa León XIV en su visita a Buenos Aires

Gutiérrez comentó cómo fue el momento de la elección para ver al Papa

La servidora de la capilla viajará a Buenos Aires junto a Manuel y Maribel, dos residentes que demostraron la misma emoción. Para ellos y para la comunidad católica de la Argentina, el gesto del líder de más de 1.400 millones de católicos dirigido hacia la sede de “los más pequeños” es inmenso. “Es una alegría tan grande sentir que este pastor nos visita. Ellos pedían y decían: «Nosotros estamos rezando todos los días por él y queremos que venga a nuestra casa, que tiene las puertas abiertas para recibirlo». Es una emoción muy grande; no hay palabras para describir tanto júbilo”, expresó.