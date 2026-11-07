Anses: cómo será el calendario de pagos la semana del 9 al 13 de noviembre

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses modificó su calendario de pagos para la semana del 9 de noviembre e iniciará los depósitos el miércoles 11 debido a un feriado y una medida gremial bancaria.
- El reordenamiento agrupa terminaciones de DNI tras el feriado por la visita papal y el cese bancario, tras haberse conmemorado previamente el Día del Bancario el 6 de noviembre.
- El esquema ajustado busca garantizar el cobro de jubilaciones y asignaciones a tiempo, mientras que los pagos únicos y asignaciones familiares continuarán hasta diciembre.
La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) compartió y modificó su calendario de pagos para el penúltimo mes del año. La segunda semana de noviembre estará atravesada por una serie de fechas previstas y otras inusuales que obligaron a reordenar el modo en que se otorgarán las prestaciones del mes.
En primer lugar, el Gobierno instauró el lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la llegada del papa León XIV a Argentina. Además, la Asociación Bancaria –que no prestó servicios el viernes 6 por conmemoración del día de sus empleados– llamó a adherir a un paro nacional a los trabajadores del sector con motivo del Viaje Apostólico.
Por eso, el cronograma de pago tendrá inicio el miércoles 11 en lugar del lunes 9. Algunas terminaciones de DNI fueron agrupadas en un mismo día para poder cumplir con el cronograma y depositar los montos correspondientes en tiempo y forma a sus beneficiarios.
Pagos de Anses: miércoles 11 de noviembre
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 0
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 0
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0
Pensiones No Contributivas a titulares con DNI terminados en 0 y 1
Pagos de Anses: jueves 12 de noviembre
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo con DNI terminado in 1
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 1
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1
Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 0 y 1
Pensiones No Contributivas a titulares con DNI terminados en 2 y 3
Pensiones No Contributivas a titulares con DNI terminados en 4 y 5
Pensiones No Contributivas a titulares con DNI terminados en 6 y 7
Pagos de Anses: viernes 13 de noviembre
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 2
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 3
Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo con DNI terminado en 4
Titulares de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 2
Titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2
Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 2 y 3
Pensiones No Contributivas a titulares con DNI terminados en 8 y 9
Desde el 11 de noviembre y hasta el 10 de diciembre se pagarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, para todas las terminaciones de DNI, y las Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento para todos los documentos de primera quincena. Desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre se pagarán todos los documentos de segunda quincena, según informó Anses.