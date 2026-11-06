ANSES modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas.

La llegada del papa León XIV a la Argentina y el establecimiento de jornadas no laborables obligaron a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a modificar el cronograma de pagos de noviembre. El calendario, que inicialmente iba a comenzar el lunes 9, arrancará finalmente el miércoles 11 y tendrá cambios para jubilados que cobran la mínima y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).