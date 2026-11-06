Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas
La llegada del papa León XIV modificó el cronograma de ANSES para noviembre y postergó el inicio de los pagos hasta el miércoles 11. Conocé qué jubilados y pensionados cobrarán en nuevas fechas, los montos actualizados y cómo se aplica el bono de $70.000.
Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses postergó al 11 de noviembre el inicio del calendario de pagos para jubilados y pensionados debido a la visita papal y jornadas no laborables.
- El esquema unifica turnos para la mínima y pensiones no contributivas. Los haberes incluyen un aumento del 1,93% por inflación y la continuidad del bono de $70.000.
- Aunque garantiza el cobro antes de fin de mes, el congelamiento del bono extraordinario desde marzo de 2024 seguirá deteriorando el poder adquisitivo de los beneficiarios.
La llegada del papa León XIV a la Argentina y el establecimiento de jornadas no laborables obligaron a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a modificar el cronograma de pagos de noviembre. El calendario, que inicialmente iba a comenzar el lunes 9, arrancará finalmente el miércoles 11 y tendrá cambios para jubilados que cobran la mínima y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
La reprogramación alcanza principalmente a los beneficiarios con documentos terminados en determinados números. En tanto, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima mantendrán las fechas previstas originalmente. Además, noviembre llega con un aumento del 1,93% y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.
Anses: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo tendrán modificaciones en las primeras fechas de cobro. Para garantizar que todos reciban sus ingresos antes de finalizar noviembre, el organismo reorganizó algunas jornadas y unificó turnos.
El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de noviembre.
- DNI terminados en 4: miércoles 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9: entre el 13 y el 20 de noviembre, según la terminación del documento.
Pensiones No Contributivas: las nuevas fechas de cobro de noviembre
El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) también tuvo modificaciones como consecuencia de los días no laborables.
Los titulares de estas prestaciones deberán consultar las siguientes fechas, de acuerdo con la terminación de su DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del jueves 12 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el aumento del 1,93%
Los haberes previsionales de noviembre incorporan una actualización del 1,93%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Indec.
Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.
En el caso de la jubilación mínima, el haber básico quedó establecido en $444.158,46. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto asciende a $514.158,46, mientras que el importe neto, después de los descuentos correspondientes a la obra social, es de $500.833,70.
El haber máximo, por su parte, se ubicó en $2.988.765,82 brutos y $2.822.764,63 netos.
Cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM y las pensiones por invalidez
Las prestaciones no contributivas también recibieron el incremento del 1,93% y mantienen el bono extraordinario de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un haber básico de $355.326,77. Al incorporar el refuerzo, el monto bruto llega a $425.326,77 y el importe neto alcanza los $414.666,97.
En tanto, la pensión no contributiva por invalidez laboral, cuyo cálculo equivale al 70% de la jubilación mínima, quedó en $310.910,92. Con el bono incluido, el total bruto asciende a $380.910,92 y el monto de bolsillo es de $371.583,59.
La continuidad del adicional de $70.000 también tiene un impacto en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Al mantenerse sin actualización desde marzo de 2024, su peso relativo dentro de los ingresos previsionales se redujo frente al avance de la inflación.