SociedadActualidad

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

La llegada del papa León XIV modificó el cronograma de ANSES para noviembre y postergó el inicio de los pagos hasta el miércoles 11. Conocé qué jubilados y pensionados cobrarán en nuevas fechas, los montos actualizados y cómo se aplica el bono de $70.000.

ANSES modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas.
ANSES modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas. TN
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la Anses postergó al 11 de noviembre el inicio del calendario de pagos para jubilados y pensionados debido a la visita papal y jornadas no laborables.
  • El esquema unifica turnos para la mínima y pensiones no contributivas. Los haberes incluyen un aumento del 1,93% por inflación y la continuidad del bono de $70.000.
  • Aunque garantiza el cobro antes de fin de mes, el congelamiento del bono extraordinario desde marzo de 2024 seguirá deteriorando el poder adquisitivo de los beneficiarios.
Resumen generado con IA

La llegada del papa León XIV a la Argentina y el establecimiento de jornadas no laborables obligaron a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a modificar el cronograma de pagos de noviembre. El calendario, que inicialmente iba a comenzar el lunes 9, arrancará finalmente el miércoles 11 y tendrá cambios para jubilados que cobran la mínima y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

La reprogramación alcanza principalmente a los beneficiarios con documentos terminados en determinados números. En tanto, quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima mantendrán las fechas previstas originalmente. Además, noviembre llega con un aumento del 1,93% y la continuidad del bono extraordinario de $70.000.

Anses: cómo quedó el calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo tendrán modificaciones en las primeras fechas de cobro. Para garantizar que todos reciban sus ingresos antes de finalizar noviembre, el organismo reorganizó algunas jornadas y unificó turnos.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: miércoles 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9: entre el 13 y el 20 de noviembre, según la terminación del documento.

Pensiones No Contributivas: las nuevas fechas de cobro de noviembre

El calendario de las Pensiones No Contributivas (PNC) también tuvo modificaciones como consecuencia de los días no laborables.

Los titulares de estas prestaciones deberán consultar las siguientes fechas, de acuerdo con la terminación de su DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: a partir del jueves 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre con el aumento del 1,93%

Los haberes previsionales de noviembre incorporan una actualización del 1,93%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Indec.

Además, continúa vigente el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024.

En el caso de la jubilación mínima, el haber básico quedó establecido en $444.158,46. Con el refuerzo de $70.000, el ingreso bruto asciende a $514.158,46, mientras que el importe neto, después de los descuentos correspondientes a la obra social, es de $500.833,70.

El haber máximo, por su parte, se ubicó en $2.988.765,82 brutos y $2.822.764,63 netos.

Cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM y las pensiones por invalidez

Las prestaciones no contributivas también recibieron el incremento del 1,93% y mantienen el bono extraordinario de $70.000. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un haber básico de $355.326,77. Al incorporar el refuerzo, el monto bruto llega a $425.326,77 y el importe neto alcanza los $414.666,97.

En tanto, la pensión no contributiva por invalidez laboral, cuyo cálculo equivale al 70% de la jubilación mínima, quedó en $310.910,92. Con el bono incluido, el total bruto asciende a $380.910,92 y el monto de bolsillo es de $371.583,59.

La continuidad del adicional de $70.000 también tiene un impacto en el poder adquisitivo de los beneficiarios. Al mantenerse sin actualización desde marzo de 2024, su peso relativo dentro de los ingresos previsionales se redujo frente al avance de la inflación.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fin de semana largo y cinco días sin bancos: cómo serán los pagos de Anses de noviembre

Fin de semana largo y cinco días sin bancos: cómo serán los pagos de Anses de noviembre

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Horóscopo: los tres signos que tendrán un noviembre complicado y deberán resolver temas pendientes

Horóscopo: los tres signos que tendrán un noviembre complicado y deberán resolver temas pendientes

Feng Shui: el ritual de la llave dorada para atraer dinero y desbloquear la economía en noviembre

Feng Shui: el ritual de la llave dorada para atraer dinero y desbloquear la economía en noviembre

Salarios de noviembre 2026: qué gremios reciben aumentos y quiénes cobran bonos de más de $2 millones

Salarios de noviembre 2026: qué gremios reciben aumentos y quiénes cobran bonos de más de $2 millones

Lo más popular
Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
1

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
2

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
3

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
4

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Una cámara captó las horas previas y posteriores del crimen de Érika Antonella Álvarez

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
3

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
4

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa
5

El debate en el juicio de Érika Álvarez se centra en la cabeza de “El Militar” Sosa

Más Noticias
¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

¿Quién es el papá de Lali Espósito y por qué no fue a la boda de su hija con Pedro Rosemblat?

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Llega el Pampero con frío invernal: cuándo bajará la temperatura y dónde se esperan mínimas de 7°

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Conmoción en el fútbol: una fatídica jugada terminó con la muerte de Jesús de Miguel en España

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Comentarios