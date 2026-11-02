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AUH de ANSES: qué familias pueden sumar $60.203 extra en noviembre

Quiénes lo reciben y qué trámites hay que hacer.

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Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En noviembre, ANSES otorgará en Argentina un extra de $60.203 a titulares de AUH con niños de hasta 3 años y embarazadas para garantizar su alimentación básica.
  • El beneficio del Plan Mil Días subió 1,93%, se cobra de forma automática y se acumula con la AUH y la Tarjeta Alimentar sin requerir trámites previos adicionales.
  • El cruce digital de datos agilizará la acreditación de controles de salud y escolaridad, garantizando ingresos de hasta $260.141 por menor a los sectores más vulnerables.
Resumen generado con IA

Las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños pequeños podrán acceder en noviembre a un refuerzo alimentario de $60.203 por cada hijo que cumpla con los requisitos del programa.

Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una asistencia que se acredita junto con la prestación principal y que no requiere una inscripción independiente. El adicional también alcanza a las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE).

Su objetivo es contribuir a la alimentación durante la gestación y los primeros años de vida. El monto de noviembre representa un incremento de $1.140, un 1,93% extra con respecto a los $59.063 que se pagaron en octubre.

Quiénes pueden cobrar el Complemento Leche de ANSES

El beneficio está destinado a dos grupos de titulares del sistema de asignaciones sociales. Por un lado, corresponde a quienes cobran la AUH por hijos de hasta 3 años inclusive. Por otro lado, alcanza a las personas gestantes que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

La asistencia forma parte de la Ley 27.611, conocida como Ley de los Mil Días, que establece medidas para acompañar la salud y la alimentación durante el embarazo y la primera infancia. En ese marco, el Complemento Leche funciona como una transferencia monetaria para que las familias dispongan de recursos destinados a cubrir necesidades alimentarias durante esa etapa.

El pago se realiza por cada hijo que reúna las condiciones de edad y titularidad de la prestación. Por eso, una persona que cobra AUH por más de un niño menor de 3 años puede recibir el complemento por cada uno de ellos, siempre que corresponda según los registros del organismo. En el caso de la Asignación por Embarazo, el adicional acompaña la prestación durante la gestación.

Cómo se suma el extra a la AUH y la Tarjeta Alimentar

El Complemento Leche es compatible con la Tarjeta Alimentar, por lo que ambos importes pueden sumarse a la AUH cuando la familia cumple con las condiciones de cada programa. En noviembre, la Tarjeta Alimentar mantiene sus montos de $72.250 para hogares con un hijo, $113.299 para familias con dos y $149.425 para quienes tienen tres o más hijos alcanzados.

Para una familia con un solo hijo menor de 3 años que cobra los tres conceptos, la liquidación estimada de noviembre queda conformada por $127.688,80 correspondientes al 80% de la AUH, $72.250 de la Tarjeta Alimentar y $60.203 del Complemento Leche. La suma alcanza los $260.141,80.

No obstante, es importante tener en cuenta que, desde noviembre, ANSES podrá acreditar automáticamente el cumplimiento de los requisitos de salud, vacunación y escolaridad mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

En el caso de los niños de hasta 4 años inclusive, cuando se verifiquen automáticamente los controles sanitarios y las vacunas, el monto reservado se liquidará mensualmente junto con el 80% de la asignación.

Para los chicos en edad escolar, la liberación del dinero también requiere que se acredite el cumplimiento del ciclo lectivo. Si los datos no están disponibles, seguirá vigente la posibilidad de presentar la Libreta AUH.

Cómo saber si corresponde cobrar los $60.203 extra

El Complemento Leche se otorga automáticamente a quienes reúnen los requisitos. No es necesario completar un formulario especial ni iniciar una inscripción por separado. Para que ANSES haga el pago, simplemente el titular debe corroborar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados.

Además debe estar registrada la información del embarazo o del nacimiento del niño, según corresponda. Para consultar la liquidación, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro del sistema, se debe revisar el detalle de las asignaciones y los conceptos correspondientes al período de noviembre. Allí se puede comprobar si figura el pago identificado como "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".

Si el complemento no aparece en la liquidación y la persona cumple con los requisitos, entonces se debe revisar que los datos del grupo familiar estén correctamente registrados. De estar todo correcto, entonces se debe puede consultar con ANSES, a través de sus canales oficiales, para verificar la situación particular.

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