AUH de ANSES: qué familias pueden sumar $60.203 extra en noviembre

El pago se realiza por cada hijo que reúna las condiciones de edad y titularidad de la prestación. Por eso, una persona que cobra AUH por más de un niño menor de 3 años puede recibir el complemento por cada uno de ellos, siempre que corresponda según los registros del organismo. En el caso de la Asignación por Embarazo, el adicional acompaña la prestación durante la gestación.