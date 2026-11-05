Pensión No Contributiva por invalidez: cómo consultar si fue suspendida por Anses y qué hacer para cobrar

El endurecimiento de las auditorías se da en paralelo a la agenda del Congreso Nacional. El Senado abrió el debate en comisiones del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, impulsado en el recinto por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La norma busca reemplazar la emergencia vigente y establecer un marco regulatorio definitivo para los controles y la compatibilidad con el empleo registrado.