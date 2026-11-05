Pensión No Contributiva por invalidez: cómo consultar si fue suspendida por Anses y qué hacer para cobrar
La Secretaría Nacional de Discapacidad acumuló 26.141 suspensiones de Pensiones No Contributivas tras un fallo judicial con sello tucumano; ante la falta de un padrón público, se imponen canales digitales y un plazo de 60 días para apelar sin acudir a las oficinas de ANSES.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional suspendió 26.141 pensiones por invalidez en Argentina tras un fallo judicial en Tucumán que avaló las auditorías oficiales sobre los beneficios.
- La medida rige tras anularse un amparo previo. Los afectados deben verificar su estado en Mi Anses y tienen 60 días para apelar con documentación médica en canales oficiales.
- Los pagos podrían retenerse desde diciembre si no hay descargo, mientras el Senado debate una ley para fijar un marco definitivo de auditorías y empleo en discapacidad.
La Secretaría Nacional de Discapacidad formalizó una nueva tanda de suspensiones que afecta a miles de titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral abonadas a través de la Anses. La medida dejó sin efecto rehabilitaciones previas y genera fuerte incertidumbre entre los beneficiarios debido a que el Gobierno resolvió reservarse la nómina oficial de identidades, impidiendo la consulta en un padrón público general.
El trasfondo de esta ola de cortes responde a una definición clave en los tribunales del Norte Argentino: la Cámara Federal de Tucumán revocó la medida cautelar colectiva dictada originalmente por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca. Aquella resolución judicial catamarqueña de 2025 había forzado al Estado a restituir miles de haberes que habían sido dados de baja durante las auditorías masivas iniciales.
Al caer el amparo con el fallo de la alzada tucumana, el Gobierno dictó la Resolución 3702/2026, firmada por el secretario Diego Masaragian, dando de baja 4.329 pensiones que habían recuperado el pago de forma provisoria. Sumadas a las 21.812 prestaciones alcanzadas días atrás mediante la Resolución 3695/2026, el volumen total de suspensiones ascendió a 26.141 expedientes en tan solo dos semanas.
Cómo consultar si la pensión por invalidez fue suspendida y qué pasa con el cobro de noviembre
Como la disposición publicada en el Boletín Oficial remite a un anexo reservado que no fue divulgado de forma abierta, los beneficiarios no cuentan con un listado masivo para chequear su nombre. La constatación de cada caso debe realizarse individualmente a través de la plataforma digital Mi Anses o aguardando la llegada de la notificación fehaciente al domicilio registrado.
Para consultar el estado del beneficio, el titular debe ingresar a la web o a la aplicación móvil de Mi ANSES utilizando su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se debe revisar la solapa "Jubilaciones y Pensiones" para verificar la situación del expediente, o ingresar en "Fecha y lugar de cobro" para comprobar si figura alguna leyenda de retención sobre el haber.
Respecto a la liquidación de noviembre de 2026, las autoridades advirtieron sobre una paradoja operativa: como las resoluciones administrativas se emitieron tras el cierre del cronograma de liquidaciones de Anses, el sistema bancario podría mostrar visible la fecha de cobro asignada para este mes. Sin embargo, el dinero corre riesgo de ser retenido directamente en la cuenta bancaria o suspendido a partir del ciclo de diciembre si no se inicia el trámite formal de descargo.
Plazos legales, canales habilitados y la advertencia sobre Anses
Una vez recibida la carta documento o la notificación fehaciente en el domicilio, el beneficiario dispone de un plazo improrrogable de 60 días corridos para solicitar la rehabilitación y aportar la documentación médica actualizada que acredite la incapacidad laboral. Cada expediente presentado será evaluado nuevamente por los equipos técnicos de Salud.
Un dato crucial es que las oficinas de Anses no reciben documentación ni realizan la atención presencial por estas suspensiones. El organismo previsional se limita a ejecutar el pago de los haberes autorizados por la cartera sanitaria, por lo que acudir a sus dependencias generará una pérdida de tiempo inútil para el titular.
Para apelar la baja y enviar las pruebas clínicas, los interesados deben utilizar exclusivamente las vías oficiales dispuestas por la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud:
- Trámites a Distancia (TAD): ingresando con clave fiscal al trámite denominado "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".
- Correo electrónico: enviando la historia clínica escaneada y antecedentes médicos al mail institucional citacion@senadis.gob.ar.
- Sitio web del Ministerio de Salud: a través del formulario de reclamos y consultas habilitado en la plataforma oficial.
- Atención presencial habilitada: únicamente en las sedes autorizadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad y en las agencias o Unidades de Gestión Local (UGL) de PAMI.
El endurecimiento de las auditorías se da en paralelo a la agenda del Congreso Nacional. El Senado abrió el debate en comisiones del proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, impulsado en el recinto por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. La norma busca reemplazar la emergencia vigente y establecer un marco regulatorio definitivo para los controles y la compatibilidad con el empleo registrado.