Fin de semana largo y cinco días sin bancos: cómo serán los pagos de Anses de noviembre

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses modificó su cronograma de pagos de noviembre debido a los feriados por la visita papal y el Día del Bancario, iniciando los depósitos el día 11.
- La acumulación de días no hábiles obligó a agrupar terminaciones de DNI en una misma jornada para agilizar el depósito de jubilaciones mínimas y asignaciones sociales.
- Quienes perciban haberes superiores al mínimo cobrarán tras el feriado de la Soberanía, extendiendo los plazos hasta fin de mes y afectando la previsión financiera de los titulares.
El fin de semana próximo se fusionará con un asueto y dos feriados, por lo que un sector de los trabajadores tendrá un fin de semana extra largo. El día no hábil se dará en consonancia con el Día del Empleado Bancario. Los feriados, en cambio, fueron anunciados por el Gobierno nacional y por el Banco Central de la República Argentina por la llegada del papa León XIV a Argentina. El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue acordado teniendo en cuenta las fechas hábiles y no hábiles del mes.
Hasta hace apenas unos meses, el único feriado previsto para noviembre era el del Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha original es el 20 de noviembre, se trasladó al lunes 23 para formar un fin de semana de tres días. Pero con el anuncio del paso del Papa por Argentina, lo planeado sufrió modificaciones. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la llegada del Sumo Pontífice, mientras que el martes 10 fue declarado feriado bancario nacional. El miércoles 11, por otra parte, habrá feriado en toda la provincia de Buenos Aires.
Pagos de Anses, modificados por el fin de semana largo
Las primeras semanas de cada mes no suelen estar afectadas por el calendario de pagos de la Anses. Los cobros y depósitos suelen empezar las segundas semanas del mes. En noviembre, el cronograma sufrió un retraso de algunos días e iniciará el miércoles 11 con el pago a jubilados y pensionados que perciban los haberes mínimos. Para recuperar el tiempo perdido, se juntarán las terminaciones de DNI para que tres grupos perciban sus haberes el mismo día.
Los titulares que perciban montos superiores al mínimo deberán esperar a que pase el segundo feriado nacional del mes para iniciar su agenda de pagos.
La Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo empezarán a depositarse junto a la jubilación mínima a mediados de la segunda semana. La Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se retrasarán solo un día. Además, estos cronogramas deberán tener en cuenta los cortes y retrasos por los fines de semana.
Calendario de pago para jubilaciones y pensiones mínimas de Anses
Documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
Documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre
Documentos terminados en 2: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 3: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 4: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 5: lunes 16 de noviembre
Documentos terminados en 6: martes 17 de noviembre
Documentos terminados en 7: miércoles 18 de noviembre
Documentos terminados en 8: jueves 19 de noviembre
Documentos terminados en 9: viernes 20 de noviembre
Calendario de pago para jubilaciones y pensiones de Anses que superen el mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre