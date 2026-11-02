Fin de semana largo y cinco días sin bancos: cómo serán los pagos de Anses de noviembre

El fin de semana próximo se fusionará con un asueto y dos feriados, por lo que un sector de los trabajadores tendrá un fin de semana extra largo. El día no hábil se dará en consonancia con el Día del Empleado Bancario. Los feriados, en cambio, fueron anunciados por el Gobierno nacional y por el Banco Central de la República Argentina por la llegada del papa León XIV a Argentina. El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fue acordado teniendo en cuenta las fechas hábiles y no hábiles del mes.