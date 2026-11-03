Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

Resumen para apurados
- En Argentina, la Anses modificó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y asignaciones debido a feriados y asuetos previstos a inicios del mes.
- Los depósitos comenzarán el 11 de noviembre según la terminación del DNI e incluirán un aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el Indec.
- La actualización busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los precios, garantizando previsibilidad en el cobro antes del cierre del año.
El calendario de pagos de noviembre de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) sufrió algunas modificaciones este mes. Los eventos que coincidirán entre fines de esta semana e inicios de la próxima llevaron a que la entidad previsional desplazara algunas fechas. El cronograma, en tanto, seguirá guiándose por la terminación de los documentos de los titulares de prestaciones.
Los programas de Anses llegarán en noviembre con un incremento proporcional. Para la actualización por movilidad se tomó en cuenta la inflación del mes de septiembre. Según el Indec, el incremento del mes fue del 1.9%, dato que impactará de lleno en las prestaciones previsionales de noviembre.
Cronograma de pagos de Anses de noviembre: jubilaciones y pensiones
Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones mínimas de Anses
Documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
Documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre
Documentos terminados en 2: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 3: lunes 16 de noviembre
Documentos terminados en 4: martes 17 de noviembre
Documentos terminados en 5: lunes 16 de noviembre
Documentos terminados en 6: martes 17 de noviembre
Documentos terminados en 7: miércoles 18 de noviembre
Documentos terminados en 8: jueves 19 de noviembre
Documentos terminados en 9: viernes 20 de noviembre
Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones de Anses que superen el mínimo
Documentos terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Cronograma de pagos de Anses de noviembre: asignaciones
Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo
Documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre
Documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre
Documentos terminados en 2: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 3: lunes 16 de noviembre
Documentos terminados en 4: martes 17 de noviembre
Documentos terminados en 5: miércoles 18 de noviembre
Documentos terminados en 6: jueves 19 de noviembre
Documentos terminados en 7: viernes 20 de noviembre
Documentos terminados en 8: martes 24 de noviembre
Documentos terminados en 9: miércoles 25 de noviembre
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Documentos terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre
Calendario de pagos de noviembre: Desempleo
Desempleo Plan 1
Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre
Documentos terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre
Documentos terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre
Documentos terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre
Documentos terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre
Desempleo Plan 2 se abonará para todas las terminaciones de DNI entre el 2 y el 10 de diciembre.