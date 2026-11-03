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Fecha de pago de noviembre de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses

El cronograma de depósitos se verá modificado para los primeros grupos que recibirán sus haberes.

Los feriados y asuetos del 6 al 10 de noviembre condicionarán los pagos de Anses del mes.
Los feriados y asuetos del 6 al 10 de noviembre condicionarán los pagos de Anses del mes. Foto: infozona.com.ar
Por Redacción Economía Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Argentina, la Anses modificó el calendario de pagos de noviembre para jubilados y asignaciones debido a feriados y asuetos previstos a inicios del mes.
  • Los depósitos comenzarán el 11 de noviembre según la terminación del DNI e incluirán un aumento del 1,9%, correspondiente a la inflación de septiembre informada por el Indec.
  • La actualización busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los precios, garantizando previsibilidad en el cobro antes del cierre del año.
Resumen generado con IA

El calendario de pagos de noviembre de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) sufrió algunas modificaciones este mes. Los eventos que coincidirán entre fines de esta semana e inicios de la próxima llevaron a que la entidad previsional desplazara algunas fechas. El cronograma, en tanto, seguirá guiándose por la terminación de los documentos de los titulares de prestaciones.

AUH de ANSES: qué familias pueden sumar $60.203 extra en noviembre

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Los programas de Anses llegarán en noviembre con un incremento proporcional. Para la actualización por movilidad se tomó en cuenta la inflación del mes de septiembre. Según el Indec, el incremento del mes fue del 1.9%, dato que impactará de lleno en las prestaciones previsionales de noviembre.

Cronograma de pagos de Anses de noviembre: jubilaciones y pensiones

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones mínimas de Anses

Documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

Documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre

Documentos terminados en 2: viernes 13 de noviembre

Documentos terminados en 3: lunes 16 de noviembre

Documentos terminados en 4: martes 17 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 16 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 17 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 18 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 19 de noviembre

Documentos terminados en 9: viernes 20 de noviembre

Anses y aumentos de noviembre: de cuánto serán las jubilaciones, la AUH y los servicios clave

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Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones de Anses que superen el mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Cronograma de pagos de Anses de noviembre: asignaciones

Asignación Familiar por Hijo, Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

Documentos terminados en 0: miércoles 11 de noviembre

Documentos terminados en 1: jueves 12 de noviembre

Documentos terminados en 2: viernes 13 de noviembre

Documentos terminados en 3: lunes 16 de noviembre

Documentos terminados en 4: martes 17 de noviembre

Documentos terminados en 5: miércoles 18 de noviembre

Documentos terminados en 6: jueves 19 de noviembre

Documentos terminados en 7: viernes 20 de noviembre

Documentos terminados en 8: martes 24 de noviembre

Documentos terminados en 9: miércoles 25 de noviembre

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre

Aumento de Anses en noviembre: cuánto cobrarán las Pensiones No Contributivas y la PUAM

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Calendario de pagos de noviembre: Desempleo

Desempleo Plan 1

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre

Desempleo Plan 2 se abonará para todas las terminaciones de DNI entre el 2 y el 10 de diciembre.

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