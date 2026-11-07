El clima en Argentina dará un giro: llegan las lluvias y después habrá temperaturas de casi 40°

Resumen para apurados
- Un frente frío y un sistema de alta presión causarán lluvias este fin de semana y luego temperaturas de hasta 40° en varias regiones de Argentina.
- Las precipitaciones afectaron el centro y avanzan al Litoral y NOA con fuertes ráfagas, mientras un segundo frente frío genera vientos de más de 90 km/h en el sur patagónico.
- Hacia mediados de la próxima semana, el norte argentino y la Patagonia norte registrarán el primer episodio de calor estival, con máximas extremas entre 36° y 40°.
El clima en Argentina presentará importantes cambios durante los próximos días, con lluvias y tormentas en el norte y el Litoral, fuertes ráfagas de viento en distintas provincias y un marcado ascenso de las temperaturas hacia el comienzo de la próxima semana. El ingreso de un frente frío y la posterior llegada de un sistema de alta presión modificarán las condiciones meteorológicas en gran parte del país.
Durante este sábado, el sistema frontal que avanzó desde la Patagonia hacia el centro argentino llegará al norte y desplazará las precipitaciones hacia el Litoral. Sin embargo, el escenario cambiará rápidamente durante la noche, cuando se espera una mejora en varias regiones. En paralelo, la Patagonia norte comenzará a experimentar un fuerte aumento térmico, con máximas que podrían alcanzar los 39 grados en algunas localidades.
Lluvias y tormentas: qué provincias tendrán precipitaciones este sábado
El frente frío que ingresó durante el viernes continuará su desplazamiento hacia el norte del país. Durante la primera parte del sábado, las lluvias y tormentas se concentrarán especialmente en el Litoral, mientras que en Córdoba y Santiago del Estero podrían registrarse chaparrones y precipitaciones aisladas.
El avance del sistema también estará acompañado por viento intenso. Detrás del frente se esperan ráfagas cercanas a los 45 kilómetros por hora en Córdoba y de hasta 55 kilómetros por hora en sectores del centro y norte de Santa Fe.
Hacia la noche, el panorama comenzará a cambiar con el ingreso de un amplio sistema de alta presión, ubicado sobre el sur de Córdoba. Este fenómeno favorecerá una rápida mejora de las condiciones meteorológicas en el centro del país y el Litoral.
Sin embargo, el noroeste argentino tendrá un comportamiento diferente. La circulación de viento del este y su interacción con el relieve favorecerán la persistencia de nubosidad baja, lluvias y lloviznas en sectores de Salta y Jujuy. Durante el domingo todavía podrían producirse algunos chaparrones, aunque con períodos de mayor estabilidad. En Misiones también podrían registrarse precipitaciones muy dispersas.
El domingo mejorará el tiempo, pero habrá fuertes ráfagas en la Patagonia
Para el domingo se espera un escenario más estable en buena parte del centro argentino. Mientras el sistema de alta presión favorecerá condiciones de buen tiempo, un segundo frente frío avanzará sobre el sur de la Patagonia.
Este nuevo sistema provocará un incremento importante del viento, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en el sur de Santa Cruz y en el centro y norte de Tierra del Fuego.
En Ushuaia se prevén lluvias y viento intenso del noreste durante la jornada. Río Grande también estará entre las localidades afectadas por las ráfagas más fuertes.
En cambio, el norte patagónico quedará al margen de este segundo frente y experimentará una recuperación térmica mucho más rápida. Neuquén podría alcanzar entre 30 y 31 grados el domingo, mientras que Bariloche tendría una máxima cercana a los 23 grados.
Calor extremo: las temperaturas podrían llegar a los 39 grados
El comienzo de la próxima semana estará marcado por un importante ascenso de las temperaturas en el norte de la Patagonia. El Alto Valle, el Valle Medio de Río Negro y el norte de Neuquén serán algunas de las regiones donde el calor ganará mayor intensidad.
De acuerdo con las proyecciones, el pico térmico podría registrarse entre el martes y el miércoles, con máximas cercanas a los 36 grados en el Alto Valle. En sectores del este de Río Negro y La Pampa, los valores podrían aproximarse a los 39 grados.
Este escenario podría representar el primer episodio de calor con características estivales de la temporada en esas regiones.
Bariloche también tendrá un progresivo ascenso térmico: después de los 23 grados previstos para el domingo, la máxima podría llegar a los 25 grados el lunes, con escasa nubosidad.
Cómo estará el tiempo en el norte argentino durante la próxima semana
En el centro y noreste del país, el lunes todavía presentará temperaturas relativamente moderadas después del paso del frente frío.
Las máximas previstas rondarán los 26 grados en Córdoba, los 28 grados en Mendoza y los 25 grados en Corrientes. Sin embargo, esa situación comenzará a modificarse a medida que avance la semana.
El calor también se intensificará en el norte argentino. En Santiago del Estero, las temperaturas máximas podrían acercarse a los 40 grados entre el miércoles y el jueves.
De esta manera, el país pasará de un fin de semana con lluvias, tormentas y viento a un comienzo de semana con condiciones más estables y un marcado ascenso térmico en distintas regiones. El cambio será especialmente significativo en el norte patagónico y en el norte argentino, donde se esperan algunas de las temperaturas más elevadas del período.