El clima en Argentina dará un giro: llegan las lluvias y después habrá temperaturas de casi 40°

El clima en Argentina presentará importantes cambios durante los próximos días, con lluvias y tormentas en el norte y el Litoral, fuertes ráfagas de viento en distintas provincias y un marcado ascenso de las temperaturas hacia el comienzo de la próxima semana. El ingreso de un frente frío y la posterior llegada de un sistema de alta presión modificarán las condiciones meteorológicas en gran parte del país.