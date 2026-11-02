Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Pronóstico de Catamarca

La semana en San Fernando del Valle de Catamarca promete un inicio marcado por las precipitaciones: lluvias, chaparrones y tormentas se mezclarán hasta el miércoles. El agua no será impedimento para que el marcador en el termómetro escale y los primeros días habrá máximas de entre 30 °C y 31 °C. Desde el jueves dejará de llover y la temperatura se mantendrá entre 15 °C y 27 °C hasta el fin de semana. En Belén las condiciones meteorológicas serán diferentes. La máxima en el inicio de la semana llegará a 31 °C, pero sin lluvias. El SMN anunció precipitaciones solo para el miércoles. El fin de semana estará parcialmente nublado con una mínima de 10 °C y una máxima de 26 °C.