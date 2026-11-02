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Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Las precipitaciones y las temperaturas más elevadas de los próximos siete días convivirán perfectamente en la región.

Las provincias del NOA tendrán tormentas aisladas que irán desapareciendo conforme avance la semana.
Las provincias del NOA tendrán tormentas aisladas que irán desapareciendo conforme avance la semana. Foto: C5N
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas y calor superior a 30 °C esta semana en el noroeste argentino debido al avance de la temporada de lluvias de primavera.
  • El fenómeno combinará chaparrones aislados y alta humedad en Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, con picos térmicos que alcanzarán los 36 °C en Santiago del Estero.
  • Las precipitaciones cesarán a partir del jueves en la mayor parte del NOA, lo que permitirá el regreso del sol y un leve descenso térmico hacia el fin de semana.
Resumen generado con IA

Las provincias del noroeste argentino siguen transitando su temporada de lluvias. Con la primavera, se incrementaron los niveles de precipitaciones. La primera mitad de la semana será prueba de ello porque se esperan lluvias, chaparrones y tormentas en todas las provincias del noroeste argentino. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que habrá temperaturas que superarán los 30 °C en toda la región con un descenso de temperatura variable en la mayoría de las provincias.

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Pronóstico de Catamarca

La semana en San Fernando del Valle de Catamarca promete un inicio marcado por las precipitaciones: lluvias, chaparrones y tormentas se mezclarán hasta el miércoles. El agua no será impedimento para que el marcador en el termómetro escale y los primeros días habrá máximas de entre 30 °C y 31 °C. Desde el jueves dejará de llover y la temperatura se mantendrá entre 15 °C y 27 °C hasta el fin de semana. En Belén las condiciones meteorológicas serán diferentes. La máxima en el inicio de la semana llegará a 31 °C, pero sin lluvias. El SMN anunció precipitaciones solo para el miércoles. El fin de semana estará parcialmente nublado con una mínima de 10 °C y una máxima de 26 °C.

Pronóstico de Jujuy

Este lunes empezó con un elevado nivel de humedad y pronóstico de precipitaciones durante todo el día que se intensificarán por la tarde. La máxima de la semana se previó para el martes con 30 °C, día con bajas probabilidades de precipitaciones. El miércoles y jueves volverán las lluvias y habrá un descenso de la temperatura: se mantendrá entre 15 °C y 23 °C. El fin de semana mantendrá indicadores similares. En Palpalá habrá lluvias este lunes, el martes y el jueves. El día más caluroso será el martes con una máxima de 30 °C. La temperatura más baja se registrará hacia el fin de semana, con indicadores entre los 10 °C de mínima y 26 °C de máxima.

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

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Pronóstico de La Rioja

La capital riojana tendrá las temperaturas más elevadas de la semana en el noroeste argentino. Los chaparrones estarán presentes hasta el miércoles. El fin de semana el sol podría aparecer entre las nubes. Se espera que el sábado sea el día de menor temperatura con marcas entre los 14 °C y 26 °C. En Chilecito, la segunda ciudad más poblada de la provincia, habrá chaparrones aislados este lunes y martes. Las temperaturas mínimas de la semana se mantendrán en torno a los 15 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 23 °C y 29 °C.

Pronóstico de Salta

Las precipitaciones estarán presentes hasta el jueves con bajas probabilidades y con una única pausa durante el martes. La curva térmica tocará su techo el martes con 31 °C durante la tarde. Los indicadores irán descendiendo conforme se acerque el fin de semana. Se anunciaron mínimas entre 10 °C y 12 °C para el sábado y el domingo. En Tartagal habrá altas probabilidades de precipitaciones hasta la mañana del martes y se esperan chaparrones para el miércoles por la tarde/noche. Durante los primeros días de la semana las temperaturas máximas llegarán a 35 °C. El fin de semana será igualmente caluroso.

Pronóstico de Santiago del Estero

La temperatura se mantendrá relativamente estable y elevada hasta el viernes en la capital, Termas de Río Hondo, Frías y La Banda, pero tendrá su pico el sábado con 36 °C. La semana empezó con tormentas aisladas que permanecerán hasta la madrugada del martes y reaparecerán por la noche. Desde el jueves, no se prevén lluvias. Las zonas cercanas a Añatuya tendrán una leve diferencia térmica, pero los días estarán marcados por el calor con máximas en torno a los 30 °C toda la semana y 34 °C el sábado. Habrá tormentas hasta el miércoles.

Pronóstico de Tucumán

San Miguel de Tucumán tendrá probabilidad de precipitaciones hasta el jueves. Se pronosticaron lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. Durante la semana, la temperatura se mantendrá entre los 15 °C y 27 °C, siendo el martes y el viernes los días que registrarán las máximas. El fin de semana no habrá lluvias y la temperatura oscilará entre los 13 °C y 26 °C. En los valles lloverá con diferentes intensidades este lunes y el miércoles. El termómetro tendrá sus marcas más bajas entre los 6 °C y 8 °C y las más altas, entre 14 °C y 17 °C.

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