El Niño en Argentina: ¿cuáles serán los meses más difíciles y cuánto durarán sus efectos?

En este contexto, las precipitaciones que se produzcan en las nacientes de los ríos Paraná y Paraguay podrían repercutir posteriormente en otros tramos de sus recorridos. Por este motivo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) advirtió el 26 de octubre sobre un mayor riesgo de lluvias intensas, crecidas e inundaciones en diferentes sectores de la región.