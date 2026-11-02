Tucumán se prepara para una semana de tormentas e inestabilidad: el pronóstico día por día

Resumen para apurados
- El SMN pronostica una semana de intensas tormentas e inestabilidad en San Miguel de Tucumán desde este lunes, debido al ingreso de un frente con alta humedad.
- Las precipitaciones iniciarán de forma aislada y alcanzarán su punto crítico el miércoles con 100% de probabilidad de tormentas fuertes y un marcado descenso térmico.
- El tiempo mejorará hacia el fin de semana con sol pleno el domingo, aunque el sábado registrará vientos fuertes y niveles extremos de radiación ultravioleta.
San Miguel de Tucumán se encamina hacia una semana caracterizada por cambios atmosféricos marcados, en la que la inestabilidad y la humedad acumulada tendrán su punto crítico a mitad de semana. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional y registros meteorológicos de Meteored, el miércoles 4 de noviembre se proyecta como el día de mayor impacto en la rutina urbana, con probabilidades de lluvias y tormentas fuertes que oscilan entre el 70% y el 100% durante la mañana y el mediodía, acompañadas por una marcada moderación del termómetro.
La inestabilidad comenzará a manifestarse desde las primeras horas de este lunes 2 de noviembre. Para esta jornada se prevé una máxima de 26°C y una mínima de 15°C, con probabilidad de precipitaciones débiles de entre el 40% y el 70% hacia la tarde. Las estimaciones horarias señalan la presencia de lluvias aisladas a partir de las 14:00 (con probabilidad del 30% y acumulados de 0,2 mm) que se extenderán hacia la noche, alcanzando un 60% de probabilidad hacia las 20:00 bajo la influencia de vientos leves del sector este y sureste.
El martes 3 mantendrá el ambiente pesado y húmedo en la capital tucumana. Se esperan cielos cubiertos con chubascos de madrugada y lloviznas intermitentes, registrándose una temperatura mínima de 19°C o 20°C y una máxima que trepará hasta los 27°C o 28°C hacia las 17:00. Los vientos del suroeste predominarán a lo largo del día con ráfagas moderadas que podrían alcanzar los 22 kilómetros por hora por la mañana, mientras que la probabilidad general de precipitaciones se situará en un 70% en las primeras horas.
El momento clave del fenómeno meteorológico se desatará el miércoles 4 de noviembre. Durante el bloque matutino y el mediodía, el mapa del tiempo anticipa la mayor probabilidad de tormentas fuertes, alcanzando el 100% de cobertura. Este pasaje lluvioso estará acompañado por vientos del sector norte y noroeste de 13 a 22 kilómetros por hora y provocará el día más fresco de la franja laboral, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que no superará los 23°C. Para la tarde y la noche, las condiciones continuarán inestables, aunque con una probabilidad de lluvia que descenderá al rango de entre 40% y 70%.
Cómo estará el tiempo el fin de semana en San Miguel de Tucumán
El retorno gradual a la estabilidad atmosférica se iniciará el jueves 5 de noviembre. La mañana aún conservará una probabilidad baja de lluvias (10% al 40%) con una temperatura de 17°C, pero hacia la tarde el cielo comenzará a despejarse paulatinamente y la máxima alcanzará los 24°C. El viernes 6 de noviembre profundizará la mejoría con cero probabilidad de lluvias durante la mañana y registros térmicos agradables que irán de los 16°C de mínima a los 27°C de máxima bajo vientos leves del sector norte.
Para el sábado 7 de noviembre se anticipa una jornada de transición que combinará viento, nubes y un marcado pico de radiación solar. Durante la madrugada se registrarán ráfagas del sector sur de hasta 48 kilómetros por hora y una probabilidad del 50% de lluvias débiles de corta duración, según previsiones privadas. Con el correr de las horas el cielo exhibirá nubes y claros; sin embargo, al mediodía el índice ultravioleta (UV) alcanzará niveles extremos (categoría 11+), por lo que se requerirá especial cuidado de la piel pese a que la temperatura máxima rondará los 24°C o 25°C y la mínima descenderá a 14°C.
El fin de semana concluirá el domingo 8 de noviembre con el día más estable y luminoso de la semana en la capital. Con la salida del sol prevista para las 06:25 y una fase de Luna nueva, la jornada transcurrirá con cielo completamente despejado y vientos suaves del sector este de entre 6 y 24 kilómetros por hora. El rasgo saliente de la jornada será la amplitud térmica: la mañana comenzará con un ambiente frío a fresco, registrando una mínima de 12°C o 13°C a las 03:00, mientras que por la tarde el sol elevará la temperatura hasta una máxima de 24°C a 26°C.