Tucumán se prepara para una semana de tormentas e inestabilidad: el pronóstico día por día

El fin de semana concluirá el domingo 8 de noviembre con el día más estable y luminoso de la semana en la capital. Con la salida del sol prevista para las 06:25 y una fase de Luna nueva, la jornada transcurrirá con cielo completamente despejado y vientos suaves del sector este de entre 6 y 24 kilómetros por hora. El rasgo saliente de la jornada será la amplitud térmica: la mañana comenzará con un ambiente frío a fresco, registrando una mínima de 12°C o 13°C a las 03:00, mientras que por la tarde el sol elevará la temperatura hasta una máxima de 24°C a 26°C.