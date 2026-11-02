Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 3 de noviembre

Resumen para apurados
- El SMN pronosticó un martes 3 de noviembre inestable en Tucumán, con precipitaciones y tormentas aisladas a lo largo del día y una temperatura máxima de 27°C.
- La jornada iniciará con lluvias aisladas desde la madrugada, continuará con chaparrones hacia la tarde y cerrará con probables tormentas nocturnas y vientos variables.
- Con probabilidad de lluvias de hasta el 40%, las condiciones climáticas exigirán precaución en la circulación vial y alterarán las actividades al aire libre.
El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este martes 3 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones durante buena parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 27°C.
Clima en Tucumán: el pronóstico para el 3 de noviembre
La mañana comenzará con lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 23°C. Las condiciones podrían desmejorar durante la tarde, cuando se anuncian chaparrones y se espera la máxima de 27°C.
Durante la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el martes
El pronóstico prevé las siguientes condiciones para San Miguel de Tucumán:
- Madrugada: lluvias aisladas, 20°C y viento del oeste.
- Mañana: lluvias aisladas, temperatura de 23°C y viento del este.
- Tarde: chaparrones y una máxima de 27°C, con viento del sudoeste.
- Noche: tormentas aisladas y 25°C.
La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante los cuatro períodos del día.