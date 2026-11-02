SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 3 de noviembre

Conocé el pronóstico completo del Servicio Meteorológico Nacional.

LLUVIAS. Se esperan precipitaciones durante el martes en Tucumán
LLUVIAS. Se esperan precipitaciones durante el martes en Tucumán
Por Redacción Sociedad Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó un martes 3 de noviembre inestable en Tucumán, con precipitaciones y tormentas aisladas a lo largo del día y una temperatura máxima de 27°C.
  • La jornada iniciará con lluvias aisladas desde la madrugada, continuará con chaparrones hacia la tarde y cerrará con probables tormentas nocturnas y vientos variables.
  • Con probabilidad de lluvias de hasta el 40%, las condiciones climáticas exigirán precaución en la circulación vial y alterarán las actividades al aire libre.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán estará marcado por la inestabilidad este martes 3 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones durante buena parte de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 27°C.

Clima en Tucumán: el pronóstico para el 3 de noviembre

La mañana comenzará con lluvias aisladas y una temperatura cercana a los 23°C. Las condiciones podrían desmejorar durante la tarde, cuando se anuncian chaparrones y se espera la máxima de 27°C.

Durante la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá hasta los 25°C.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el martes
El pronóstico prevé las siguientes condiciones para San Miguel de Tucumán:

- Madrugada: lluvias aisladas, 20°C y viento del oeste.

- Mañana: lluvias aisladas, temperatura de 23°C y viento del este.

- Tarde: chaparrones y una máxima de 27°C, con viento del sudoeste.

- Noche: tormentas aisladas y 25°C.
La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% durante los cuatro períodos del día.

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