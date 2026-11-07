“No todo depende de nosotros”: la dirigencia de Atlético Tucumán habló sobre el futuro de Falcioni

“Vamos a ver qué pasa”, dijo Julio César Falcioni a este medio tras el cierre de la rueda de prensa en el estadio Florencio Sola. La referencia, inequívoca, tiene que ver con su continuidad o no al frente de Atlético Tucumán en la temporada 2027.
Momentos antes, el “Emperador” había dejado en claro que en los próximos días tendrá una videollamada con el presidente Mario Leito para definir cuestiones que terminarán inclinando la balanza de su decisión para un lado u otro.
No son cuestiones económicas, puntualizó, sino que tienen que ver con el armado del plantel y algunas otras condiciones. Y luego insistió que tiene firmada una cláusula de salida en su contrato que finaliza en marzo.
Dos horas y cuarto antes, Julio había sido aplaudido cuando su nombre fue pronunciado desde los parlantes como técnico del “Decano” y ovacionado desde los cuatro costados al recibir una plaqueta de reconocimiento de manos de un ícono de ambos bandos, Cristian “Laucha” Lucchetti.
Cómo no lo van a amar en Banfield si la única alegría grande-grande del club en su historia se la brindó aquel equipo ganador del Apertura 2009 dirigido por el “Viejo”.
En la fría y lluviosa noche del viernes en el Sur del Gran Buenos Aires, Falcioni llegó a lo que es prácticamente su segunda casa, donde fue campeón por primera vez como entrenador. Justo en un momento en que la incertidumbre sobre su futuro como timonel de Atlético se encuentra instalada de lleno en la agenda mediática de la provincia.
Antes de que el equipo de 25 de Mayo y Chile firmara un empate a dos en su visita al “Taladro”, LA GACETA habló con Mario Ávila, secretario del club, acerca de la continuidad o no del veterano entrenador.
Ávila no arriesgó respuestas contundentes, pero dejó entrever su confianza de que el “Emperador” siga al frente del proyecto.
Quizá como un símbolo de este optimismo, antes del pitazo inicial de Maximiliano Manduca se lo vio a Falcioni posar sobre el verde césped con los directivos que viajaron junto al plantel, todos ellos muy sonrientes.
- A esta hora, ¿se puede confirmar o negar la continuidad del “Emperador”?
- Ninguna de las dos cosas, la semana que viene van a empezar conversaciones, a partir del miércoles. Veremos si llegamos a buen puerto o nos ahogamos a mitad de río.
- ¿En el club confían en conseguir una extensión del vínculo contractual?
- Los directivos a cargo del fútbol tienen bastante confianza, pero hay que ver cuáles son los deseos de él también, si le interesa quedarse en Tucumán o volverse a Buenos Aires. En nuestra institución respetamos los contratos, pero hay algunas situaciones que dependen de los cuerpos técnico. De todas formas, no habrá conflicto de ningún tipo con Falcioni y su gente, al contrario.
- ¿Se puede afirmar que la continuidad del “Emperador” es un deseo unívoco de la directiva?
- La gente que maneja el fútbol tiene ese deseo. Es un cuerpo técnico al que se lo conoce, de experiencia, de primera línea. Atlético merece un técnico de la envergadura de Falcioni. Pero habrá una negociación, no todo depende de nosotros.
- ¿La evaluación de la gestión de Falcioni es entonces esencialmente positiva, pese a no haber conseguido el pasaje a los playoffs en este Clausura?
- Hay bastante satisfacción. Habíamos arrancado el año de manera rara, no era lo esperado por nosotros. Falcioni fue el elegido para un nuevo ciclo y aquí estamos en la última fecha, con Julio.
- ¿Uno de los aspectos clave para sellar la continuidad de Falcioni tiene que ver con la renovación del plantel?
- La intención es tratar de conciliar. Hay algunos jugadores que se van porque terminan su contrato, otros seguirán hasta junio próximo, e incluso hay un grupo que continúa hasta fines del año que viene y otros más que tienen contrato hasta el 2028 inclusive. Es verdad que es un número el que se va, pero tenemos una base importante que queda.
- Por lo visto, no se espera ninguna resolución sobre el tema del entrenador hasta como mínimo mediados de la semana que viene…
- Anuncios de nuestra parte no va a haber, no manejo los impulsos de Falcioni, pero entiendo que no habrá ningún tipo de anuncio por su parte tampoco… Por otra parte, estamos con tiempo.
- A propósito, ¿hasta cuándo estará licenciado el plantel?
- No está determinado aún, pero ahora al igual que en 2025 quedamos fuera de los playoffs, y el año pasado arrancamos la pretemporada el 8 ó 9 de diciembre, suponemos que será algo similar.
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Si de lectura de señales se trata, a Don Julio se lo vio más que metido en el partido. No pareció, en todo caso, un técnico en retirada. Pero está claro que ello podría tener que ver exclusivamente con su compromiso profesional.
En unos días, se sabrá.